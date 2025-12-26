Первые дни новогодних праздников будут снежными и морозными, однако после 3 января температура воздуха начнет повышаться, не исключено, что к Рождеству москвичей ждет оттепель. Об этом НСН заявила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, волна морозной погоды накроет столичный регион 30 декабря, почти каждый день будет идти снег.