Синоптики пообещали москвичам снежный Новый год и оттепель к Рождеству

В первые дни нового года мороз и снегопады сменятся оттепелью, сказала НСН Татьяна Позднякова.

Первые дни новогодних праздников будут снежными и морозными, однако после 3 января температура воздуха начнет повышаться, не исключено, что к Рождеству москвичей ждет оттепель. Об этом НСН заявила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, волна морозной погоды накроет столичный регион 30 декабря, почти каждый день будет идти снег.

Синоптик рассказал, какой регион встретит самый теплый Новый год

«Официального прогноза на столь длительный период не существует, но пока похоже на то, что волна морозной погоды, которая начнется 30 декабря, продлится примерно до 3 января. Практически каждый день будет приниматься снег, холоднее всего будет в ночь на 2 января, а потом температура начнет повышаться. Не исключено, что мы увидим рождественскую оттепель. Как и во второй половине декабря, волны тепла и холода будут чередоваться», — сказала Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям Якутии самую холодную новогоднюю ночь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СиноптикиПогода В МосквеПогодаНовогодние ПраздникиНовый Год

Горячие новости

Все новости

партнеры