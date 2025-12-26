Синоптики пообещали москвичам снежный Новый год и оттепель к Рождеству
В первые дни нового года мороз и снегопады сменятся оттепелью, сказала НСН Татьяна Позднякова.
Первые дни новогодних праздников будут снежными и морозными, однако после 3 января температура воздуха начнет повышаться, не исключено, что к Рождеству москвичей ждет оттепель. Об этом НСН заявила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, волна морозной погоды накроет столичный регион 30 декабря, почти каждый день будет идти снег.
«Официального прогноза на столь длительный период не существует, но пока похоже на то, что волна морозной погоды, которая начнется 30 декабря, продлится примерно до 3 января. Практически каждый день будет приниматься снег, холоднее всего будет в ночь на 2 января, а потом температура начнет повышаться. Не исключено, что мы увидим рождественскую оттепель. Как и во второй половине декабря, волны тепла и холода будут чередоваться», — сказала Позднякова.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям Якутии самую холодную новогоднюю ночь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай ввел санкции в отношении 20 оборонных компаний США
- «Белый пароход», «Аутсорс» и «Ветер»: Жан Просянов назвал главные кинопобеды 2025 года
- Армия России освободила Косовцево в Запорожской области
- Узбекистан отправит в космос первый спутник и космонавта
- Террористический зоопарк: Таджикистану предрекли нападение Афганистана весной
- В Твери восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
- «Дуров» или френдзона: Какие «ботаники» привлекают женщин
- Нилов: В Госдуме не обсуждают введение шестидневки в России
- Подзарядка для туристов: Как спасти Крым и Кубань от дефицита электричества
- Синоптики пообещали москвичам снежный Новый год и оттепель к Рождеству
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru