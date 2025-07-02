Британский смартфон Nothing сможет переманить европейских пользователей, которые устали покупать американские товары, сказал в эфире НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Европейский убийца iPhone (так его называют производители) появится в России вместе со всем миром. Британская компания Nothing раскрыла детали своего нового флагмана — смартфона Nothing Phone 3. Это устройство с дизайном, копирующим новые модели iPhone, и операционной системой на Android, по сути, объединяет технологии США и Китая. Источники в отрасли уточнили, что планируют предложить Phone 3 российским пользователям на крупных маркетплейсах вскоре после мирового старта продаж, пишут «Известия». Корнейчук раскрыл некоторые особенности новой модели.