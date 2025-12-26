Армия России освободила Косовцево в Запорожской области
26 декабря 202512:30
Российские военные освободили село Косовцево в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Как отметили в ведомстве, группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.
«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Косовцево», - указано в заявлении.
Ранее армия России установила контроль над селом Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике.
