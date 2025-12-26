«Пандемия сделала для меня открытие, потому что Дима Бертман (основатель и худрук московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман), говорил, что театр - это актер и коврик, и вдруг оказалось, что режиссер не нужен, коврик не нужен. Актер и зритель, вот два человека, которые нужны для театра. Федор Корш не пренебрегал этим вторым человеком, а, наоборот, все время думал о нём. Это, конечно, очень важное открытие и очень банальное, но иногда об этом забывают», - заметил театральный критик.

По его словам, всё больше театров сейчас становятся продюсерскими.

«Когда-то несколько лет назад мне казалось, что продюсер - это человек, который в ближайшие 5-10 лет станет главным человеком в театре. И, наверное, так оно и происходит. Сегодня практически все театральные курсы, у которых складывается какой-то репертуар, не расходятся, и не только потому, что их не берут в театры, но и потому, что появились инструменты для того, чтобы их спектакли еще какое-то время существовали. Кроме того, само сегодняшнее время, начиная с пандемии, приучило нас к тому, что планировать на пять лет вперед, на год вперед, на месяц вперед, может быть, и не нужно», - заметил ректор ГИТИСа.