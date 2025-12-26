«Коврик не нужен»: Ректор ГИТИСа рассказал, как пандемия изменила театр
После пандемии появилось сразу около десятка молодых театральных коллективов, заявил в беседе со спецкором НСН Григорий Заславский.
Сегодня практически все театральные курсы, у которых складывается какой-то репертуар, не расходятся, заявил специальному корреспонденту НСН театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский на презентации коллективной монографии «Федор Корш и его Русский драматический театр». Проект стал результатом совместной работы ГИТИСа и Государственного театра наций.
«Пандемия сделала для меня открытие, потому что Дима Бертман (основатель и худрук московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман), говорил, что театр - это актер и коврик, и вдруг оказалось, что режиссер не нужен, коврик не нужен. Актер и зритель, вот два человека, которые нужны для театра. Федор Корш не пренебрегал этим вторым человеком, а, наоборот, все время думал о нём. Это, конечно, очень важное открытие и очень банальное, но иногда об этом забывают», - заметил театральный критик.
По его словам, всё больше театров сейчас становятся продюсерскими.
«Когда-то несколько лет назад мне казалось, что продюсер - это человек, который в ближайшие 5-10 лет станет главным человеком в театре. И, наверное, так оно и происходит. Сегодня практически все театральные курсы, у которых складывается какой-то репертуар, не расходятся, и не только потому, что их не берут в театры, но и потому, что появились инструменты для того, чтобы их спектакли еще какое-то время существовали. Кроме того, само сегодняшнее время, начиная с пандемии, приучило нас к тому, что планировать на пять лет вперед, на год вперед, на месяц вперед, может быть, и не нужно», - заметил ректор ГИТИСа.
Он подчеркнул, что появилось около десятка молодых театральных коллективов.
«Молодые ребята, которые выросли в этих новых обстоятельствах неопределенности, вдруг понимают, что если есть возможность ещё поиграть спектакли, которые пользовались таким успехом в том или другом институте, почему бы это не сделать? Товарищи из студии «711» продолжают играть спектакль курса Кирилла Пирогова из «Щуки», наши ребята играют в театре «Ой» Оскара Галимова, есть ещё театральный проект «А39» Григория Добрыгина и другие. Появилось сразу около десятка молодых театральных коллективов, в которых есть несколько спектаклей», - добавил Заславский.
Федор Корш — антрепренер, драматург и создатель первого частного репертуарного театра в России — Русского драматического театра. Известный также под названием Театр Корша, он был основан после ликвидации монополии императорских театров в 1882 году и просуществовал до 1933 года. Первоначально театр располагался в Камергерском переулке, но уже в 1885 году для него было построено новое здание на Богословском (Петровском) переулке, где сейчас находится Театр Наций.
Ранее худрук Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов спецкору НСН указал на «расслабленность» государственных театров.
