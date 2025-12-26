«Напряженность на данном направлении усиливается, трижды за месяц уже были атаки. Две предыдущие атаки были связаны с конкуренцией различных группировок Талибана за контроль над золотодобычей в этом районе. Эта версия атак является одной из основных. Но в этот раз группа перешла на сторону Таджикистана, она была вооружена американским оружием, там были и приборы ночного видения, и другое профессиональное снаряжение. Вряд ли эти ребята шли намывать золото. Я думаю, что они попытались просто воспользоваться этой «золотой» напряженностью, так как местные силовики уже привыкли к местным разборкам. Мы до сих пор не знаем, кто были эти люди, кто нападал, какая цель. Вероятно, это террористический акт. Я не исключаю, что это разведка боем перед подготовкой весеннего боевого сезона в Афганистане, который может сопровождаться переносом боевой активности в приграничные районы Таджикистана», - рассказал он.

По словам Серенко, пока не очень понятно, как союзники по ОДКБ смогут помочь Таджикистану защитить границы - зато могут попросить вложиться финансово в «общую защиту». При этом угроза нападения из Афганистана высока следующей весной.

«Если таджикские силовики и союзники по ОДКБ вмешаются в ситуацию, то можно попытаться этот негативный тренд купировать. Но сейчас, по нашей информации, минимум три группировки планируют террористические атаки на Таджикистан весной 2026 года. Афганский «Талибан» собирает в себе много террористических группировок, в значительной степени они самостоятельные, автономные, иногда даже враждуют. Сейчас внутри минимум 20 группировок, это только по официальным данным, контролировать такой террористический зоопарк очень сложно. Они и не особо хотят что-то контролировать, это элемент устрашения соседей в регионе. Сейчас пришла очередь Таджикистана», - добавил собеседник НСН.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что из-за вооруженных нападений с афганской территории Таджикистан обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако 23 декабря в ОДКБ это опровергли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

