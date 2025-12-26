Террористический зоопарк: Таджикистану предрекли нападение Афганистана весной
Афганский «Талибан» собирает в себе много террористических группировок, в значительной степени они самостоятельные, автономные, иногда даже враждуют, контролировать их невозможно, заявил НСН Андрей Серенко.
Минимум три группировки из Афганистана планируют террористические атаки на Таджикистан весной 2026 года, заявил НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
На границе Таджикистана и Афганистана в ночь на 24 декабря произошло вооруженное столкновение, трое вооруженных людей незаконно пересекли границу в Хатлонской области. В результате погибли пять человек, в том числе двое пограничников. В Душанбе назвали нарушителей террористами и потребовали от афганских властей принести извинения. Погранвойска ГКНБ Таджикистана выразили надежду, что "руководство правительства "Талибана" (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана», признанного террористической организацией в России) примет дополнительные меры для обеспечения безопасности. Серенко рассказал, что происходит в регионе.
«Напряженность на данном направлении усиливается, трижды за месяц уже были атаки. Две предыдущие атаки были связаны с конкуренцией различных группировок Талибана за контроль над золотодобычей в этом районе. Эта версия атак является одной из основных. Но в этот раз группа перешла на сторону Таджикистана, она была вооружена американским оружием, там были и приборы ночного видения, и другое профессиональное снаряжение. Вряд ли эти ребята шли намывать золото. Я думаю, что они попытались просто воспользоваться этой «золотой» напряженностью, так как местные силовики уже привыкли к местным разборкам. Мы до сих пор не знаем, кто были эти люди, кто нападал, какая цель. Вероятно, это террористический акт. Я не исключаю, что это разведка боем перед подготовкой весеннего боевого сезона в Афганистане, который может сопровождаться переносом боевой активности в приграничные районы Таджикистана», - рассказал он.
По словам Серенко, пока не очень понятно, как союзники по ОДКБ смогут помочь Таджикистану защитить границы - зато могут попросить вложиться финансово в «общую защиту». При этом угроза нападения из Афганистана высока следующей весной.
«Если таджикские силовики и союзники по ОДКБ вмешаются в ситуацию, то можно попытаться этот негативный тренд купировать. Но сейчас, по нашей информации, минимум три группировки планируют террористические атаки на Таджикистан весной 2026 года. Афганский «Талибан» собирает в себе много террористических группировок, в значительной степени они самостоятельные, автономные, иногда даже враждуют. Сейчас внутри минимум 20 группировок, это только по официальным данным, контролировать такой террористический зоопарк очень сложно. Они и не особо хотят что-то контролировать, это элемент устрашения соседей в регионе. Сейчас пришла очередь Таджикистана», - добавил собеседник НСН.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что из-за вооруженных нападений с афганской территории Таджикистан обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако 23 декабря в ОДКБ это опровергли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
