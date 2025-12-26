Решетников: Инфляция в России на конец года составит 5,6-5,7%
26 декабря 202511:42
Инфляция в России на конец уходящего года составит примерно 5,7%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью каналу RT.
По его словам, оценка инфляции на конец года составляет около 5,6-5,7%.
«Посмотрим на итоговые данные, но мне кажется, колебания на 0,1 в ту или иную сторону в целом ситуацию не меняют», - отметил Решетников.
При этом министр предположил, что экономический рост за год окажется чуть ниже 1%.
Ранее в Банке России сообщили, что бизнес приготовился к резкому ускорению инфляции в преддверии повышения НДС до 22%.
