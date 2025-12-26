В Твери восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус наехал на стоящие автомобили в Твери, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла в поселке Элеватор. Автобус ПАЗ под управлением 65-летнего мужчины совершил наезд на стоящие авто «Газель» и Sitrak.

«В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью», - указали в Госавтоинспекции.

Ранее в Приморском крае произошло ДТП с тремя большегрузами, в результате погиб четырехлетний ребенок, пишет «Свободная пресса».

