В Твери восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
26 декабря 202512:15
Автобус наехал на стоящие автомобили в Твери, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла в поселке Элеватор. Автобус ПАЗ под управлением 65-летнего мужчины совершил наезд на стоящие авто «Газель» и Sitrak.
«В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью», - указали в Госавтоинспекции.
Ранее в Приморском крае произошло ДТП с тремя большегрузами, в результате погиб четырехлетний ребенок, пишет «Свободная пресса».
