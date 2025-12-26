«Дуров» или френдзона: Какие «ботаники» привлекают женщин
Сексолог Юлия Варра заявила НСН, что ботаники или компьютерные гики – это категория, которая изначально девушек не привлекает, они остаются во френдзоне годами, однако финансовая обеспеченность кардинально меняет вопрос.
Женщин привлекают только обеспеченные «ботаники» с деньгами, иначе такие мужчины обречены быть в вечной френдзоне, заявила НСН сексолог Юлия Варра.
Ботаники признаны самыми сексуальными мужчинами. Согласно отчётам дейтинг-приложений, именно умники больше других получают мэтчи и чаще ходят на свидания, утверждают западные СМИ. Варра объяснила, в чем дело.
«Девушек в них привлекают деньги, больше ничего. На самом деле ботаники или компьютерные гики – это категория, которая изначально девушек не привлекает. Они остаются во френдзоне годами, с ними дружат, общаются, с ними советуются, пользуются их ресурсами. Дальше этого заходит крайне редко, это касается только тех, кто добился что-то в финансовом плане. Тот же Павел Дуров… Когда он был такой, какой он был, он никому не был нужен, а сейчас он с деньгами, он себя сделал, ходит на спорт, красиво одевается. И тут его уже начинают замечать девушки. У большинства девушек нет оценочного аппарата, они не могут выяснить, какой ботаник добьется многого, а кто-то застрянет в играх. Поэтому изначально девушки оценивают настойчивость мужчины, его харизму и насколько он ей нравится», - пояснила она.
Издание New York Post ранее сообщило о появлении тренда на так называемый «шрекинг» - целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
