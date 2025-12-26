«Девушек в них привлекают деньги, больше ничего. На самом деле ботаники или компьютерные гики – это категория, которая изначально девушек не привлекает. Они остаются во френдзоне годами, с ними дружат, общаются, с ними советуются, пользуются их ресурсами. Дальше этого заходит крайне редко, это касается только тех, кто добился что-то в финансовом плане. Тот же Павел Дуров… Когда он был такой, какой он был, он никому не был нужен, а сейчас он с деньгами, он себя сделал, ходит на спорт, красиво одевается. И тут его уже начинают замечать девушки. У большинства девушек нет оценочного аппарата, они не могут выяснить, какой ботаник добьется многого, а кто-то застрянет в играх. Поэтому изначально девушки оценивают настойчивость мужчины, его харизму и насколько он ей нравится», - пояснила она.

Издание New York Post ранее сообщило о появлении тренда на так называемый «шрекинг» - целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

