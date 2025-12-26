Узбекистан отправит в космос первый спутник и космонавта
Узбекистан намерен впервые отправить в космос искусственный спутник и первого космонавта из республики. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиеев в послании к парламенту и народу.
«Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работы по запуску искусственного спутника в космос и первого узбекского космонавта, гражданина нашей страны», - подчеркнул политик.
По мнению Мирзиеева, это даст мощный импульс научному и технологическому развитию республики и выведет ее развитие на новый уровень.
Между тем российские космонавты Михаил Корниенко и Александр Лынник представили проект первого в мировой практике стратосферного прыжка с парашютом над Южным полюсом.
