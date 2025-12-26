Подзарядка для туристов: Как спасти Крым и Кубань от дефицита электричества
Андрей Листовский заявил НСН, что сейчас в России разрабатывают аналог турбин Siemens, однако на доработку и обкатку нужно еще пять лет.
Дефицит электричества в Крыму и Краснодарском крае, возникший на фоне повышенного энергопотребления, скорее всего, устранят переброской мощностей из Центральной России или строительством новых кабелей через Крымский мост. Об этом НСН рассказал гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.
Энергетики прогнозируют дефицит электричества в Крыму и Краснодарском крае к 2031 году в 2 тысячи МВт из-за невозможности капремонта зарубежного оборудования в условиях санкций. Такое заявление сделал гендиректор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев, его слова приводит ТАСС. Листовский раскрыл, из-за чего возникла проблема.
«Это довольно серьезный дефицит, поскольку мы видим, как на юге России резко увеличилось потребление в связи со внутренним туризмом. И 2 тысячи МВт – это примерно нехватка двух тепловых станций. Дело в том, что крымские станции строились на турбинах Siemens. А как мы понимаем, они сейчас не обслуживаются, и в России капитальные ремонты этих турбин сделать невозможно. Мы сейчас делаем аналогичное оборудование, но оно пока только проходит обкатку и лет пять будет доводиться до нужных параметров», - отметил он.
По его словам, есть разные варианты решения проблемы, однако самым оптимальным станет переброска энергии из центральных районов страны.
«"На земле" будут рассматриваться разные варианты. Один из них - это переброска энергии из центральных районов России. Второй вариант - через Крымский мост, поскольку там уже проложен кабель. Может быть, еще пару кабелей перебросят. В общем, как-то будем выкручиваться, но на самом деле проблема довольно серьезная. Атомную станцию ставить не вариант, это проект лет на 10. Так мы точно не покроем текущую потребность. Будут какие-то оперативные мероприятия, может быть, тепловые ТЭЦ быстрее поставят монтировать. Может, газотурбинные станции будут ставить. Опять же, просто переброска и укрепление электрических сетей в центральной части России - это более актуальные и оперативные вещи», - раскрыл он.
Ранее стало известно, что почти 20 тысяч человек остались без электроснабжения в Свердловской области из-за аварии на подстанции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Алексея Серебрякова госпитализировали из-за хронического бронхита
- Китай ввел санкции в отношении 20 оборонных компаний США
- «Белый пароход», «Аутсорс» и «Ветер»: Жан Просянов назвал главные кинопобеды 2025 года
- Армия России освободила Косовцево в Запорожской области
- Узбекистан отправит в космос первый спутник и космонавта
- Террористический зоопарк: Таджикистану предрекли нападение Афганистана весной
- В Твери восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
- «Дуров» или френдзона: Какие «ботаники» привлекают женщин
- Нилов: В Госдуме не обсуждают введение шестидневки в России
- Подзарядка для туристов: Как спасти Крым и Кубань от дефицита электричества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru