Дефицит электричества в Крыму и Краснодарском крае, возникший на фоне повышенного энергопотребления, скорее всего, устранят переброской мощностей из Центральной России или строительством новых кабелей через Крымский мост. Об этом НСН рассказал гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

Энергетики прогнозируют дефицит электричества в Крыму и Краснодарском крае к 2031 году в 2 тысячи МВт из-за невозможности капремонта зарубежного оборудования в условиях санкций. Такое заявление сделал гендиректор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев, его слова приводит ТАСС. Листовский раскрыл, из-за чего возникла проблема.

«Это довольно серьезный дефицит, поскольку мы видим, как на юге России резко увеличилось потребление в связи со внутренним туризмом. И 2 тысячи МВт – это примерно нехватка двух тепловых станций. Дело в том, что крымские станции строились на турбинах Siemens. А как мы понимаем, они сейчас не обслуживаются, и в России капитальные ремонты этих турбин сделать невозможно. Мы сейчас делаем аналогичное оборудование, но оно пока только проходит обкатку и лет пять будет доводиться до нужных параметров», - отметил он.