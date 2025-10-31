ФАБРИКА РОКА: ОТ БУТУСОВА ДО ШНУРОВА

2024-й год ознаменовался выходом новых альбомов «Алисы» («Гойда»), «Зверей» («Фолк»), «Пикника» («Один на один») и «Калинова моста» («Дастояр»), а в 2025-м рок-н-ролльная фабрика пластинок только увеличила мощность.

На сегодняшний день новые релизы успели представить Вячеслав Бутусов («Плач Адама» и «Мертвец»), Найк Борзов («N2O2АC25»), «Кино» («Молнии Индры»), Диана Арбенина («BLOODYMARY»), Светлана Сурганова («Здравствуй»), Uma2rman («Звёзды считают нас») и «Чайф» («Вот так»). Только за октябрь у рокеров, металлистов и примкнувших к ним молодых групп вышло сразу пять новых альбомов (Ay Yola, «Бонд с кнопкой», «Эпидемия», Lascala, «Ленинград» и «Ария»)

Группа «Ленинград» начала удивлять фанатов с прошлой осени. В ноябре 2024-го вышедший из тени Шнуров шокировал поклонников коллаборацией с Инстасамкой, вылившейся в релиз «Бумеры и зумеры», и тут же попытался успокоить их альбомом «Синяя богиня». Спустя год «Ленинград» представил новое творение под названием «Свадьба».

Несмотря на обилие фирменного мата и звучные названия песен вроде «Сучка» и «Долбоящер», релиз удивляет уходом от фирменного шнуровского ска в электронное звучание, а местами даже в популярные нынче народные мотивы.

В то же время новый альбом «Арии» под названием «Когда настанет завтра» не разочарует поклонников традиционных музыкальных ценностей. Релиз, приуроченный к 40-летию группы, продолжает ее пауэр-металлические традиции, который бережно хранит символ группы – химера по имени «Жорик».

ЭЛЕКТРОНИКА ПРОТИВ КЛАССИКИ

Минувшей весной на электронный эксперимент пошла Диана Арбенина с «Ночными снайперами», выпустив альбом «BLOODYMARY». Певица объяснила это тем, что никогда не писала «на потребу», и уверена в том, что делает.

«Мне захотелось выключить живой барабан, мы никогда такого не делали. Это первая пластинка за 30 лет, которая полностью построена на электронике. Но, понятно, не без "живаго", потому что я исключительно живой человек, поэтому получился такой симбиоз. Почему это случилось, я ответить не могу. Мне просто так захотелось. Как, например, сегодня хочется надеть вот это платье, а завтра - широкие штаны. На потребу я никогда не писала и никогда не работала. Поэтому считайте, что сегодня, в 2025 году я чувствую свои песни именно так», - говорила Арбенина НСН.

Однако новое звучание впечатлило не всех. В июне 2025-го Арбенина дала концерт на 45-тысячной «Лукойл Арене», однако пришли на него 24 тысячи человек. Таким образом ей не удалось повторить успех лета 2023 года, когда на 30-летие группы «Ночные снайперы» удалось собрать аншлаг на том же стадионе.

Результаты электронного эксперимента Шнурова станут известны в июне 2026 года, когда «Ленинград» даст концерт на все той же «Лукойл Арене».

«Ария» на волне выхода нового альбома даст в декабре концерт на московской 14-тысячной ледовой «ВТБ Арене». При этом металлисты обещают необычный концерт в формата «360 градусов».

Вектор «Арии» на неизменность стилю поддержала в этом году и группа «Чайф», выпустившая 29 сентября к 40-летию группы альбом под названием «Вот так».

«Мы записываем альбом именно так, как нам хочется, не просчитывая ни какой-то успех, ни коммерческую выгоду. У нас нет никаких контрактов, которые обязывают сделать работу к какому-то времени, в каком-то объеме или в каком-то стиле. Поэтому мы играем в свое удовольствие. Накопилось 10 песен - мы их скомпилировали в альбом, и он перед вами. У него и название такое - "Вот так", вот так сейчас выглядит группа "Чайф". Что касается заигрываний с модой, на мой взгляд, эти заигрывания с модой никого из старых музыкантов до добра не доводили. Обычно это получается смешно. Мы любим олдскульную рок-музыку, мы в ней разбираемся, умеем её играть. Я не хотел бы, чтобы Ростропович вместо того, чтобы играть на виолончели, за диджейским пультом делал какие-то скретчи. Пусть каждый делает то, что умеет», - сказал в этой связи лидер группы «Чайф» НСН Владимир Шахрин.