«Жорик» против «Долбоящера»: «Ария» и «Ленинград» померились новыми альбомами
Сергей Шнуров не побоялся заигрывать с модными трендами, повторив электронный эксперимент Дианы Арбениной, а «Ария» осталась на одной линии с «Чайфом», сохранив традиционные музыкальны ценности.
Группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым и легендарные металлисты из «Арии» в последний день октября синхронно выпустили новые альбомы, подтвердив один из музыкальных трендов 2025 года.
Этот год оказался крайне плодовит на новые альбомы, которыми порадовали фанатов многие рок-группы – от легенд уровня «Чайфа» и Дианы Арбениной до ворвавшихся на вершины чартов стримингов групп Ay Yola и «Бонд с кнопкой».
ФАБРИКА РОКА: ОТ БУТУСОВА ДО ШНУРОВА
2024-й год ознаменовался выходом новых альбомов «Алисы» («Гойда»), «Зверей» («Фолк»), «Пикника» («Один на один») и «Калинова моста» («Дастояр»), а в 2025-м рок-н-ролльная фабрика пластинок только увеличила мощность.
На сегодняшний день новые релизы успели представить Вячеслав Бутусов («Плач Адама» и «Мертвец»), Найк Борзов («N2O2АC25»), «Кино» («Молнии Индры»), Диана Арбенина («BLOODYMARY»), Светлана Сурганова («Здравствуй»), Uma2rman («Звёзды считают нас») и «Чайф» («Вот так»). Только за октябрь у рокеров, металлистов и примкнувших к ним молодых групп вышло сразу пять новых альбомов (Ay Yola, «Бонд с кнопкой», «Эпидемия», Lascala, «Ленинград» и «Ария»)
Группа «Ленинград» начала удивлять фанатов с прошлой осени. В ноябре 2024-го вышедший из тени Шнуров шокировал поклонников коллаборацией с Инстасамкой, вылившейся в релиз «Бумеры и зумеры», и тут же попытался успокоить их альбомом «Синяя богиня». Спустя год «Ленинград» представил новое творение под названием «Свадьба».
Несмотря на обилие фирменного мата и звучные названия песен вроде «Сучка» и «Долбоящер», релиз удивляет уходом от фирменного шнуровского ска в электронное звучание, а местами даже в популярные нынче народные мотивы.
В то же время новый альбом «Арии» под названием «Когда настанет завтра» не разочарует поклонников традиционных музыкальных ценностей. Релиз, приуроченный к 40-летию группы, продолжает ее пауэр-металлические традиции, который бережно хранит символ группы – химера по имени «Жорик».
ЭЛЕКТРОНИКА ПРОТИВ КЛАССИКИ
Минувшей весной на электронный эксперимент пошла Диана Арбенина с «Ночными снайперами», выпустив альбом «BLOODYMARY». Певица объяснила это тем, что никогда не писала «на потребу», и уверена в том, что делает.
«Мне захотелось выключить живой барабан, мы никогда такого не делали. Это первая пластинка за 30 лет, которая полностью построена на электронике. Но, понятно, не без "живаго", потому что я исключительно живой человек, поэтому получился такой симбиоз. Почему это случилось, я ответить не могу. Мне просто так захотелось. Как, например, сегодня хочется надеть вот это платье, а завтра - широкие штаны. На потребу я никогда не писала и никогда не работала. Поэтому считайте, что сегодня, в 2025 году я чувствую свои песни именно так», - говорила Арбенина НСН.
Однако новое звучание впечатлило не всех. В июне 2025-го Арбенина дала концерт на 45-тысячной «Лукойл Арене», однако пришли на него 24 тысячи человек. Таким образом ей не удалось повторить успех лета 2023 года, когда на 30-летие группы «Ночные снайперы» удалось собрать аншлаг на том же стадионе.
Результаты электронного эксперимента Шнурова станут известны в июне 2026 года, когда «Ленинград» даст концерт на все той же «Лукойл Арене».
«Ария» на волне выхода нового альбома даст в декабре концерт на московской 14-тысячной ледовой «ВТБ Арене». При этом металлисты обещают необычный концерт в формата «360 градусов».
Вектор «Арии» на неизменность стилю поддержала в этом году и группа «Чайф», выпустившая 29 сентября к 40-летию группы альбом под названием «Вот так».
«Мы записываем альбом именно так, как нам хочется, не просчитывая ни какой-то успех, ни коммерческую выгоду. У нас нет никаких контрактов, которые обязывают сделать работу к какому-то времени, в каком-то объеме или в каком-то стиле. Поэтому мы играем в свое удовольствие. Накопилось 10 песен - мы их скомпилировали в альбом, и он перед вами. У него и название такое - "Вот так", вот так сейчас выглядит группа "Чайф". Что касается заигрываний с модой, на мой взгляд, эти заигрывания с модой никого из старых музыкантов до добра не доводили. Обычно это получается смешно. Мы любим олдскульную рок-музыку, мы в ней разбираемся, умеем её играть. Я не хотел бы, чтобы Ростропович вместо того, чтобы играть на виолончели, за диджейским пультом делал какие-то скретчи. Пусть каждый делает то, что умеет», - сказал в этой связи лидер группы «Чайф» НСН Владимир Шахрин.
НОВАЯ ВОЛНА: ОТ РЕХАБА ДО КУХНИ
Новыми альбомами порадовали своих фанатов в 2025 году и лидеры новой рок-волны. Так, в апреле сразу после выхода из рехаба солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова вышел ее новый альбом под названием «Висхолдинг». Башкирская группа Ay Yola взлетевшая на вершины чартов стримингов с треком «Homay» в октябре выпустила дебютный альбом «Ural Batyr», а вслед за ней вышел новый релиз под названием «Дом» и у группы «Бонд с кнопкой», трех которой «Кухни» также взорвал чарты в этом году.
«Есть мейнстрим, а инди-музыка заведомо ставит себя в позицию андеграунда, поэтому вдвойне удивителен прорыв группы "Бонд с кнопкой". Затрудняюсь назвать причины, почему так произошло. Можно предположить, что потенциальные поклонники истосковались по новым группам "Аквариум" и "АукцЫон", которые ассоциируются с искренностью, не обывательскими представлениями о жизни. Люди ждали новых рок-героев и увидели их в "Бонде с кнопкой". В новом альбоме есть обращение к русскому фольклору. По форме эти песни близки к народным: есть многоголосия, распевность, русская тоска, народные образы. Есть в них и религиозные аспекты. Сейчас мы видим, что возрастная аудитория возвращается к фольклору. Более молодой аудитории в этом плане, видимо, ближе "Бонд с кнопкой"», - сказал в этой связи НСН музыкальный критик Денис Ступников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Жорик» против «Долбоящера»: «Ария» и «Ленинград» померились новыми альбомами
- СМИ: Мадуро попросил у России военную помощь на фоне военной активности США
- Суд отправил фигурантов детского мошенничества под домашний арест
- Психолог рассказала, как укрепить иммунитет с помощью «вакцинации» мозга
- Telegram ввел вход по электронной почте для российских пользователей
- Критик объяснила резко падение сборов российского кино в Китае
- Спасти Европу: Почему Трамп смягчил позицию по России
- СМИ: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву «Томагавков»
- Россиянам объяснили, для чего бороться с компьютерным пиратством
- «Осилит, раз взялся»: Тарантино впервые за 30 лет сыграет большую роль в кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru