Киркоров объявлен в розыска на Украине за посещение новых регионов РФ

Данные артиста внесены в базу разыскиваемых лиц. Артисту инкриминируют нарушение правил въезда и выезда на присоединённые к России территории. Киев считает, что эти визиты были направлены против украинских «национальных интересов».

Офис генпрокурора Украины заочно предъявил артисту обвинения ещё в конце октября, однако информация об этом стала публичной только сейчас.

Ранее СБУ предъявила Киркорову заочное обвинение из-за выступлений в Крыму и ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

