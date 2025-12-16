Киркоров объявлен в розыска на Украине за посещение новых регионов РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Филиппа Киркорова, сообщает РИА Новости.

СБУ объявила в розыск Тимати

Данные артиста внесены в базу разыскиваемых лиц. Артисту инкриминируют нарушение правил въезда и выезда на присоединённые к России территории. Киев считает, что эти визиты были направлены против украинских «национальных интересов».

Офис генпрокурора Украины заочно предъявил артисту обвинения ещё в конце октября, однако информация об этом стала публичной только сейчас.

Ранее СБУ предъявила Киркорову заочное обвинение из-за выступлений в Крыму и ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:УкраинаПевецФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры