Киркоров объявлен в розыска на Украине за посещение новых регионов РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Филиппа Киркорова, сообщает РИА Новости.
Данные артиста внесены в базу разыскиваемых лиц. Артисту инкриминируют нарушение правил въезда и выезда на присоединённые к России территории. Киев считает, что эти визиты были направлены против украинских «национальных интересов».
Офис генпрокурора Украины заочно предъявил артисту обвинения ещё в конце октября, однако информация об этом стала публичной только сейчас.
Ранее СБУ предъявила Киркорову заочное обвинение из-за выступлений в Крыму и ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
