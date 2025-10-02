Олдскул и «Новороссия»: Владимир Шахрин о новом альбоме «Чайфа», театре и кинопеределках
Заигрывания с модой рокеров старой школы фальшивы и смешны, сказал в эфире НСН Владимир Шахрин, раскрыв секреты своего театрального проекта и отношение к Балабанову с Ефремовым.
Музыка: «Вот так» и скретчи Ростроповича
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью НСН рассказал о новом альбоме «Вот так», вышедшем на днях к 40-летию коллектива, а также театральном проекте «Новороссия» и об отношении к переделкам известного кино.
Владимир Шахрин объяснил, что новый альбом под названием «Вот так» не стоит считать неким подведением итогов к 40-летию группы.
«Группа "Чайф" никогда не была склонна к патетике восприятия собственного творчества. Мы всегда к этому относимся, как к некой игре, к забаве. Это все просто такие мальчишеские игры в рок-н-ролл. Нам нравится это делать. Как нравилось раньше, так нравится и сейчас. Мы записываем альбом именно так, как нам хочется, не просчитывая ни какой-то успех, ни коммерческую выгоду. У нас нет никаких контрактов, которые обязывают сделать работу к какому-то времени, в каком-то объеме или в каком-то стиле. Поэтому мы играем в свое удовольствие. Накопилось 10 песен - мы их скомпилировали в альбом, и он перед вами. У него и название такое - "Вот так", вот так сейчас выглядит группа "Чайф"», - подчеркнул Шахрин.
По его словам, заигрывания рок-музыкантов с модными нынче коллаборациями с рэперами или электронными музыкантами часто бывают смешны, поэтому «Чайф» останется олдскульной группой.
«На мой взгляд, эти заигрывания с модой никого из старых музыкантов до добра не доводили. Обычно это получается смешно. Мы любим олдскульную рок-музыку, мы в ней разбираемся, умеем её играть. При этом, по большому счету, я ничего не понимаю в рэп-музыке или в электронной музыке, я её знаю очень поверхностно. Поэтому если мы начнём изображать такие вещи, это будет фальшиво как минимум, а скорее всего будет смешно. Я не хотел бы, чтобы Ростропович вместо того, чтобы играть на виолончели, за диджейским пультом делал какие-то скретчи. Пусть каждый делает то, что умеет. Когда естественным способом что-то рождается, это должна быть инициатива именно от этих молодых музыкантов, которые занимаются более современной музыкой. Например, у нас в этом году произошла история с Burito - он сделал песню, где вставил кусочек из моей песни "Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня?". Это звучит вполне естественно и гармонично, но здесь не от меня должна идти инициатива и не от группы "Чайф"», - разъяснил музыкант.
Театр: Слезы очищения и возвращение Ефремова
Владимир Шахрин рассказал о спектакле «Новороссия», где он выступил в роли драматического чтеца.
«Спектакль "Новороссия" совершенно неожиданно возник в моей жизни. Мы не были знакомы с актрисой БДТ Александрой Куликовой, которая является и режиссёром-постановщиком, и генератором идеи прочитать на сцене эту поэму Елены Заславской. Я, честно говоря, долго пытался объяснить, что я не умею это делать, это не моя история, я не профессиональный актер и не профессиональный чтец, но Александра меня уговорила, у нее были аргументы, которые сработали. Мы много репетировали, она меня прямо «натаскивала» на чтение. Мы уже два раза отыграли этот спектакль, а в третий раз сыграем в театре "12" Никиты Михалкова. Этот спектакль потрясающий по своей силе, по честности, по качеству, потому что это очень хорошие поэзия, музыка, видеоряд и, я надеюсь, как минимум, неплохое исполнение. Для меня это очень непростая история, так как я не профессиональный актёр, я не умею играть переживания. Актёров, скорее всего, этому учат, а я каждый раз проживаю жизнь тех героев, которых озвучиваю. У меня порядка шести мужских персонажей, и это эмоциональная работа на износ. Я после спектакля просто выжат, как разряженная батарейка. Но при этом те слезы, которые у меня все равно появляются к концу спектакля, они очень очищающие. После этого спектакля становится очень легко на душе, как будто ты мессу отстоял в храме, ты очищаешься. Поэтому я рад, что в моей жизни случилась «Новороссия» и, надеюсь, будет случаться еще», - подчеркнул музыкант.
Шахрин также признался, что рад возвращению на сцену освободившегося по УДО актера Михаила Ефремова (на фото), который вошел в труппу театра «Мастерская "12"» Никиты Михалкова.
«Я очень рад, что Михаил Ефремов снова выйдет на театральные подмостки. Он очень хороший актер и человек он хороший. Он ведь не мерзавец, не подлый, он просто запутался и сделал отвратительный поступок. С ним случилось, по большому счету, несчастье. Конечно, это несравнимо с той бедой семьи, которая потеряла своего близкого человека, но мне кажется, что Миша в состоянии осознать это все, правильно осознать. Я думаю, что на данный момент это хорошо, что мы все даем ему шанс продолжить театральную карьеру и оставаться востребованным человеком», - пояснил лидер «Чайфа».
Владимир Шахрин сказал, что хочет посмотреть этот фильм, а вот перспектива увидеть сериал Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит» его не вдохновила.
«Фильм "Москва слезам не верит" я точно смотреть не буду, потому что я отлично понимаю, что этот фильм снимался не для меня и не для таких, как я. У меня есть старая версия, меня она вполне устраивает, поэтому я абсолютно спокойно переживу без этого фильма. Что касается «Августа», то я посмотрю эту картину, потому что произведение замечательное. Я его прочитал в армии в 1979-м году - это было невероятно, огромное впечатление на меня произвело. Фильм с Женей Мироновым и Владиславом Галкиным "В августе 44-го" мне понравился. Я посмотрю, как по-новому, с новыми актёрами, с новыми техническими возможностями и бюджетами можно трактовать этот замечательный роман. Если вы обратите внимание, то в самом конце на титрах звучит вариация на нашу песню "Не спеши ты нас хоронить". Это было очень приятно, потому что мне позвонил Константин Эрнст и сказал, что они долго искали какую-то мелодию для музыки на титры, пытались написать новую, что-то найти из старого, но лучше всего подошла именно наша песня. Они сделали очень красивую аранжировку, которая звучит здорово. Так что это немножко и наш фильм тоже», - отметил музыкант.
Лидер «Чайфа» также рассказал о парадоксе, связанном с режиссером Алексеем Балабановым.
«Леша Балабанов, конечно, является одной из визитных карточек Екатеринбурга, хотя, наверное, большую часть своей жизни он жил в других городах. Но мы все равно его считаем своим и гордимся им. Он, безусловно, очень яркая личность и одаренный режиссер. Другое дело, что мне лично не близко то, что снимал Алексей, я не поклонник фильмов Балабанова. Это как с художниками, когда ты понимаешь, что замечательный художник, талантливый человек, но я его картину не хотел бы видеть у себя дома на стене. Так же с фильмами Леши Балабанова - они сняты не для меня, и в этом нет никакой трагедии. Это абсолютно нормальная вещь. Искусство не может быть универсальным. Не бывает фильмов или музыки, художников, которые нравятся всем. Ничего страшного в этом нет, я с огромной теплотой вспоминаю те наши встречи в 1980-х годах в Свердловске и у него на квартире, и у меня на квартире он тоже был. Я вспоминаю наши разговоры, когда он уже жил в Санкт-Петербурге, приходил к нам в гримерку, на концерты, так что я его очень люблю. Я фильмы его не люблю, а самого Лёшу очень люблю», - заключил собеседник НСН.
