Олдскул и «Новороссия»: Владимир Шахрин о новом альбоме «Чайфа», театре и кинопеределках

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью НСН рассказал о новом альбоме «Вот так», вышедшем на днях к 40-летию коллектива, а также театральном проекте «Новороссия» и об отношении к переделкам известного кино.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***



В первые выходные октября рок-н-ролльная жизнь будет бурлить за пределами двух столиц, при этом группа The Hatters даст большой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Вячеслав Бутусов выступит в Новосибирске и Красноярске, Диана Арбенина – во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, «КняZz» – в Краснодаре и Ростове-на-Дону, «Ария» – в Чите и Улан-Удэ, ну а «Чайф» отправится в Салехард и Тюмень.

Владимир Шахрин объяснил, что новый альбом под названием «Вот так» не стоит считать неким подведением итогов к 40-летию группы.

«Группа "Чайф" никогда не была склонна к патетике восприятия собственного творчества. Мы всегда к этому относимся, как к некой игре, к забаве. Это все просто такие мальчишеские игры в рок-н-ролл. Нам нравится это делать. Как нравилось раньше, так нравится и сейчас. Мы записываем альбом именно так, как нам хочется, не просчитывая ни какой-то успех, ни коммерческую выгоду. У нас нет никаких контрактов, которые обязывают сделать работу к какому-то времени, в каком-то объеме или в каком-то стиле. Поэтому мы играем в свое удовольствие. Накопилось 10 песен - мы их скомпилировали в альбом, и он перед вами. У него и название такое - "Вот так", вот так сейчас выглядит группа "Чайф"», - подчеркнул Шахрин.

По его словам, заигрывания рок-музыкантов с модными нынче коллаборациями с рэперами или электронными музыкантами часто бывают смешны, поэтому «Чайф» останется олдскульной группой.

«На мой взгляд, эти заигрывания с модой никого из старых музыкантов до добра не доводили. Обычно это получается смешно. Мы любим олдскульную рок-музыку, мы в ней разбираемся, умеем её играть. При этом, по большому счету, я ничего не понимаю в рэп-музыке или в электронной музыке, я её знаю очень поверхностно. Поэтому если мы начнём изображать такие вещи, это будет фальшиво как минимум, а скорее всего будет смешно. Я не хотел бы, чтобы Ростропович вместо того, чтобы играть на виолончели, за диджейским пультом делал какие-то скретчи. Пусть каждый делает то, что умеет. Когда естественным способом что-то рождается, это должна быть инициатива именно от этих молодых музыкантов, которые занимаются более современной музыкой. Например, у нас в этом году произошла история с Burito - он сделал песню, где вставил кусочек из моей песни "Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня?". Это звучит вполне естественно и гармонично, но здесь не от меня должна идти инициатива и не от группы "Чайф"», - разъяснил музыкант.

