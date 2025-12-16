В ВОЗ назвали гонконгский грипп доминирующим штаммом в России

По данным организации, этот штамм доминирует в Европе, на него приходится 80-90% заражений.

«На основании сводных данных эпиднадзора за респираторными вирусами в Европейском регионе ВОЗ (ERVISS) можно сделать вывод, что H3N2 также является доминирующим подтипом... в Российской Федерации», - указали в ВОЗ.

При этом организация сообщила, что сейчас нет доказательств того, что гонконгский грипп вызывает более тяжелое течение болезни.

Между тем вирусолог Георгий Викулов заявил, что в РФ нет угрозы эпидемии гриппа типа А, пишет 360.ru.

