В ВОЗ назвали гонконгский грипп доминирующим штаммом в России
Гонконгский грипп - штамм А (Н3N2) - доминирует в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.
По данным организации, этот штамм доминирует в Европе, на него приходится 80-90% заражений.
«На основании сводных данных эпиднадзора за респираторными вирусами в Европейском регионе ВОЗ (ERVISS) можно сделать вывод, что H3N2 также является доминирующим подтипом... в Российской Федерации», - указали в ВОЗ.
При этом организация сообщила, что сейчас нет доказательств того, что гонконгский грипп вызывает более тяжелое течение болезни.
Между тем вирусолог Георгий Викулов заявил, что в РФ нет угрозы эпидемии гриппа типа А, пишет 360.ru.
