«Роскосмос»: Байконур будет готов к первому пуску к концу зимы 2026 года

Космодром Байконур будет готов к первому пуску в конце зимы следующего года. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

«По утвержденному графику, готовность к первому пуску - конец зимы 2026 года», - цитирует Баранова ТАСС.

В ноябре «Роскосмос» сообщил, что после пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» на Байконуре были повреждены некоторые элементы стартового стола. Как отмечали в госкорпорации, повреждения инфраструктуры - рядовой эксплуатационный случай, все ресурсы для их устранения готовы, пишет 360.ru.

