Сегодня в Юго-Восточной Азии находится десятки, а то и сотни тысяч женщин из России, Китая и Индии, вызволить многих из них поможет совместная работа правоохранителей, Интерпола, волонтеров и дипломатов на уровне стран БРИКС. Об этом НСН заявил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Модель из Сибири попала в рабство в Мьянме. Девушка приехала в Таиланд якобы на «заработки», но ее похитили, отобрали документы и увезли в джунгли на границе Таиланда и Мьянмы, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, в рабстве в скам-центре находятся еще около 200 человек, их избивают и пытают. Мельников отметил, что в аналогичной ситуации в Юго-Восточной Азии оказались десятки тысяч жительниц России, Китая и Индии.