Правозащитник: Тысячи россиянок оказались в рабстве в Юго-Восточной Азии
Количество попавших в рабство в Юго-Восточной Азии граждан России, Китая и Индии может исчисляться десятками, если не сотнями тысяч человек, сказал НСН Иван Мельников.
Сегодня в Юго-Восточной Азии находится десятки, а то и сотни тысяч женщин из России, Китая и Индии, вызволить многих из них поможет совместная работа правоохранителей, Интерпола, волонтеров и дипломатов на уровне стран БРИКС. Об этом НСН заявил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Модель из Сибири попала в рабство в Мьянме. Девушка приехала в Таиланд якобы на «заработки», но ее похитили, отобрали документы и увезли в джунгли на границе Таиланда и Мьянмы, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, в рабстве в скам-центре находятся еще около 200 человек, их избивают и пытают. Мельников отметил, что в аналогичной ситуации в Юго-Восточной Азии оказались десятки тысяч жительниц России, Китая и Индии.
«Очередная наша соотечественница попала в один из скам-центров в Мьянме. Она уже находится там несколько месяцев, это очень серьезная и распространенная проблема. Наши женщины попадают в рабство не только в Мьянме, но и в других странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, очень много мужчин попадают в рабство в Турции, только там немного другая схема — это моряки, которых берут в рабство, отбирают у них паспорта и заставляют возить нелегальных мигрантов. Самая распространенная проблема — это сексуальное рабство в разных странах: наших соотечественниц зовут работать моделями и заманивают в рабство обманным путем. В такие ситуации попадают десятки, а то и сотни тысяч человек не только из России, но также из Китая и Индии, и это только в странах Юго-Восточной Азии», — сказал Мельников.
Собеседник НСН добавил, что данная ситуация должна решаться на уровне стран БРИКС с привлечением правоохранительных органов, Интерпола, дипломатов и волонтеров.
«Необходимо на уровне БРИКС договариваться и эту проблему решать. Не сомневаюсь, что наши правоохранители и дипломаты могут спасти многих при серьезном подходе к проблеме после обращений родственников и реакции в СМИ. Они работают очень активно, за что им огромное спасибо, это титанический труд. Необходима совместная работа правоохранительных органов, Интерпола, дипломатов, а также волонтеров. Зачастую преступникам ничего не остается, как отдать пленников, потому что они понимают, что последствия могут быть намного более серьезными. Так удалось спасти целый ряд наших соотечественниц. Это сотни случаев ежегодно, но гораздо больше, к сожалению, остаются в этих ужасных учреждениях», — подытожил он.
Сообщается, что за освобождение девушки мошенники требуют $10 тысяч. Мельников отметил, что уже направил обращение в МИД, дипломаты уведомлены.
Ранее вооруженные силы Мьянмы (Татмадау) в ходе операции на юге страны у границы с Таиландом зачистили территорию мошеннического колл-центра KK Park и освободили более 2000 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
