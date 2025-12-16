Россиянам могут запретить самостоятельное восхождение на сложные вершины
Инициатива по запрету одиночных восхождений на Эльбрус, внедренная в тестовом режиме, может быть распространена на другие горные вершины в России, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова.
По его словам, такая мера может оказаться актуальной для ряда опасных вершин на Кавказе, Алтае и в Восточной Сибири, популярность которых среди экстремальных туристов продолжает расти. Любые ограничительные решения должны приниматься на основе тщательного анализа аварийности, состояния инфраструктуры и категории сложности маршрутов.
Предполагается, что новый регламент будет единым для всех альпинистов вне зависимости от их опыта. Доступ на высоты более 4000 метров получат лишь организованные группы в сопровождении сертифицированных инструкторов с обязательной регистрацией в единой системе. Аналогичные правила уже успешно действуют в ряде стран, включая Непал и государства Западной Европы.
Ранее спасатели обнаружили обе группы пропавших в Пермском крае туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
