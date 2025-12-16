Дети накачали раненого отца — ветерана СВО и украли 2 млн рублей

Под Краснодаром произошло жестокое ограбление ветерана специальной военной операции, который вернулся с фронта раненым, сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Мужчина приехал встретиться с дочерью и её сожителем. Во время совместной поездки в аптеку за лекарствами ветеран сообщил родственникам PIN-код от своей банковской карты. После этого он потерял сознание, а позже был обнаружен своей сестрой в бессознательном состоянии в заброшенной квартире, раздетым и в критическом состоянии. Пострадавший госпитализирован и находится в невменяемом состоянии.

Расследование показало, что в тот же день с его счёта были сняты 2,3 миллиона рублей. Позже его дочь и её сожитель приобрели две иномарки. Девушка утверждает, что отец добровольно подарил ей деньги. Однако сестра ветерана не верит этой версии и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее группу похищавших ветеранов СВО вымогателей задержали в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

