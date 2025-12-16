МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Напсо
Бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо объявили в федеральный розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД РФ.
Отмечается, что экс-парламентарий разыскивается по неназванной статье Уголовного кодекса.
В апреле Госдума прекратила полномочия Напсо, который не появлялся в нижней палате парламента почти два года. Позднее Верховный суд не удовлетворил иск бывшего депутата об отмене постановления о досрочном прекращении его полномочий. В октябре стало известно, что суд в Сочи по иску Генпрокуратуры в рамках борьбы с нарушением антикоррупционного законодательства передал в госсобственность около 60 объектов недвижимости, принадлежавших Напсо и его родственникам, пишет 360.ru.
Кроме того, «Коммерсантъ» сообщал, что бывшего депутата объявили в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании 19-летней помощницы.
