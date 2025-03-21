«Электроника и секретные песни»: Арбенина раскрыла тайны альбома «Bloody Mary»

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, почему решилась на эксперимент в новом альбоме, большинство песен которого были скрыты от фанатов до последнего момента.

21 марта Арбенина представила новый альбом под названием «Bloody Mary». Специальный корреспондент НСН посетила его презентацию и узнала о самом главном.