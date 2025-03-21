«Электроника и секретные песни»: Арбенина раскрыла тайны альбома «Bloody Mary»
Это первая пластинка за 30 лет, которая полностью построена на электронике, сказала НСН Арбенина, подчеркнув, что никогда не писала на потребу.
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, почему решилась на эксперимент в новом альбоме, большинство песен которого были скрыты от фанатов до последнего момента.
21 марта Арбенина представила новый альбом под названием «Bloody Mary». Специальный корреспондент НСН посетила его презентацию и узнала о самом главном.
«Мы не выходили четыре года. Основной массив песен был написан в прошлом году, и мне впервые в жизни удалось сделать так, что никто из фанатов не слышал ни одну из них, за исключением песни "Охота на кузнечиков", которую я когда-то очень давно написала. Это единственная песня, которая когда-то где-то звучала. При этом я написала две песни в один день. Это "Сколько тебе лет" и "Не смотри на меня". "Не смотри на меня" — это мама этого альбома, она очень важная. Но для меня квинтэссенция всего альбома это "Bloody Mary", хотя песни друг друга дополняют, там нет второстепенных для меня. Почему такое название альбома? Нужно слушать пластинку, и каждый поймет это для себя сам», - сказала певица.
По ее словам, этот альбом – музыкальный эксперимент, который можно сравнить с рождением детей.
«Мне захотелось выключить живой барабан, мы никогда такого не делали. Это первая пластинка за 30 лет, которая полностью построена на электронике. Но, понятно, не без "живаго", потому что я исключительно живой человек, поэтому получился такой симбиоз. Почему это случилось, я ответить не могу. Мне просто так захотелось. Как, например, сегодня хочется надеть вот это платье, а завтра - широкие штаны. На потребу я никогда не писала и никогда не работала. Поэтому считайте, что сегодня, в 2025 году я чувствую свои песни именно так. Когда я вчера ехала в машине и слушала пластинку, то понимала, что так же себя чувствовала утром, когда родились дети. Это ровно то же самое. Я уверена в этих песнях и в том подходе, который был выбран, но волнение есть, потому что рождается новое», - подчеркнула Арбенина.
При этом она отметила, что не собирается ставить рекорды по количеству концертов подряд.
«У нас было так в Питере, но я не люблю дубли, я человек одного дубля. Я люблю приходить, все сразу делать, а потом можно переехать в другой город и там сыграть. А так подряд чесать – нет», - пояснила певица.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее рассказал Telegram-канал «Радиоточка НСН» о своих эмоциях после пяти концертов подряд на московской «ВТБ Арене».
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