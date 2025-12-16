В Бразилии из-за ветра упала копия статуи Свободы

Копия статуи Свободы рухнула из-за сильного ветра в муниципалитете Гуаиба в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. Об этом сообщает портал G1.

На видео с места инцидента видно, что из-за сильного шторма статуя начинает падать с постамента. Общая высота памятника составляла 35 м, обрушившаяся часть достигала 24 м.

Из-за падения монумента никто не пострадал. Территория на месте ЧП оцеплена.

По данным портала, в регионе объявляли предупреждение о порывах ветра, превышающих 25 м/с.

Ранее штормовой ветер снес часть кровли с трехэтажного дома в Саратовской области, она рухнула на автомобиль. Находившийся в нем мужчина погиб, пишет 360.ru.

