В Бразилии из-за ветра упала копия статуи Свободы
Копия статуи Свободы рухнула из-за сильного ветра в муниципалитете Гуаиба в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. Об этом сообщает портал G1.
На видео с места инцидента видно, что из-за сильного шторма статуя начинает падать с постамента. Общая высота памятника составляла 35 м, обрушившаяся часть достигала 24 м.
Из-за падения монумента никто не пострадал. Территория на месте ЧП оцеплена.
По данным портала, в регионе объявляли предупреждение о порывах ветра, превышающих 25 м/с.
Ранее штормовой ветер снес часть кровли с трехэтажного дома в Саратовской области, она рухнула на автомобиль. Находившийся в нем мужчина погиб, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru