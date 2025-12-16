Перечислены регионы с самими недоступными ценами на такси
Самые доступные тарифы на такси в ноябре 2025 года зафиксированы в Ингушетии, Липецкой и Брянской областях, сообщает РИА Новости.
Такие выводы следуют из исследования на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. Согласно отчёту, абсолютным лидером по дешевизне поездок стала Ингушетия, где километр пути в среднем обходился в 17,85 рубля. В Липецкой области аналогичный показатель составил 23,34 рубля, а в Брянской — 25,77 рубля. Также в пятёрку вошли Омская (26,88 рубля) и Тверская (26,8 рубля) области.
Наибольшая стоимость отмечается в северных и дальневосточных регионах. Самая высокая стоимость — в Ненецком АО (170 рублей за километр), Ямало-Ненецком АО (154,55 рубля) и на Чукотке (125 рублей). За ними следуют Якутия (113,75 рубля) и Дагестан (111,66 рубля).
В целом по России средняя цена поездки на такси в ноябре достигла 47,5 рубля за километр (без учёта данных по новым регионам).
Ранее стало известно, что Wildberries может запустить сервис такси в РФ в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru