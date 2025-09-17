Путин поручил подготовить новую «Прямую линию»
Правительству России и администрации президента необходимо начать подготовку к новой «Прямой линии». Соответствующее поручение дал российский лидер Владимир Путин
На совещании с членами кабмина он отметил, что данный проект «реализуется не первый год», однако до сих пор не потерял «своей акутальности и важности».
«Это не просто масштабный социологический опрос. Это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать», - подчеркнул глава государства.
Ранее о намерении Путина провести в 2025 году традиционную «Прямую линию» и большую пресс-конференцию заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
