Путин поручил подготовить новую «Прямую линию»

На совещании с членами кабмина он отметил, что данный проект «реализуется не первый год», однако до сих пор не потерял «своей акутальности и важности».

«Это не просто масштабный социологический опрос. Это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать», - подчеркнул глава государства.

Ранее о намерении Путина провести в 2025 году традиционную «Прямую линию» и большую пресс-конференцию заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

