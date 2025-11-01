Новый альбом «Арии» стал не просто «эпиком», но и предупреждением для россиян, рассказал НСН музыкальный критик Денис Ступников.

31 октября вышел новый альбом у группы «Ария». Сборник «Когда настанет завтра» объединил 11 песен и был приурочен к юбилею коллектива. Ступников отметил исторические композиции, в том числе посвященную обороне Брестской крепости.