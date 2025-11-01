«Уберечь от перегибов»: Новый альбом «Арии» назвали предупреждением для россиян
Юбилейный альбом «Арии» является предупреждением для россиян, заявил НСН Денис Ступников, а Илья Легостаев отметил, что группа оправдала ожидания поклонников.
Новый альбом «Арии» стал не просто «эпиком», но и предупреждением для россиян, рассказал НСН музыкальный критик Денис Ступников.
31 октября вышел новый альбом у группы «Ария». Сборник «Когда настанет завтра» объединил 11 песен и был приурочен к юбилею коллектива. Ступников отметил исторические композиции, в том числе посвященную обороне Брестской крепости.
«Самая первая композиция “Последний бой” посвящена битве в Брестской крепости. С другой стороны, там есть песня, которая является неким предостережением. Это "Черный камень", в которой поется об опричнине. Это не самая однозначная страница в истории России. Автор этого текста Маргарита Пушкина нам показывает, что люди, которые были частью репрессивной машины государства, сами становились жертвами этой машины. Сам слушатель просто попытается наложить ситуацию на другие эпохи России, будь то сталинские репрессии или что-то еще. Это все будет работать на предостережении, чтобы в нашей истории такого не повторялось. Соответственно, это попытка уберечь завтрашний день от таких вот перегибов государственной машины и излишне сильной власти», — отметил он.
Ступников также назвал особенности нового альбома.
«Альбом юбилейный и выпущен прямо в день 40-летия. Надо сказать, что когда такие вещи происходят, то релиз для группы становится очень ответственным моментом, потому что внимание повышенное. Если отбросить какие-то эмоциональные и пристрастные суждения, и попытаться оценить альбом объективно, то он вышел очень сильным и выдержанным. Нет какого-то балласта и проходных вещей. На мой взгляд отсутствие сильно ярких хитов идет на пользу этого альбома. Это приметы сильной и цельной работы, в которой все вышло хорошо. “Ария” говорила, что они специально никогда не выпускают концептуальные альбомы. Но они у них периодически получаются. Если говорить о концепции этого альбома, то это тревога за то, что произойдет в будущем, ближайшем и далеком. Это такое всеобъемлющее размышление на эту тему», — указал он.
Музыкальный критик Илья Легостаев добавил в беседе с НСН, что новый альбом дал фанатам именно то, чего они хотели от своих кумиров.
«Мне кажется, это та “Ария”, которую любят и ждут их поклонники. Это и очень задиристая, героическая лирика. Тот самый звук, который уже десятилетиями является знакомым для публики. Альбом выдержан в одной манере, без каких-то ярких хитов, но это современный тренд. Любые эксперименты — это всегда риски, поэтому большие артисты как “Ария” не пойдут записывать какую-то электронную музыку. Это группа больших площадок, они до сих пор на коне, на нее ходит молодежь. Поэтому они не стали рисковать. У них вечнозеленая тема power metal: размашистые движения, громкие крики. За это ее и любят многие фанаты», — подчеркнул он.
Ранее Легостаев объяснил НСН, чем хорош новый альбом «Ленинграда».
