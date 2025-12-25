СМИ: После летней кибератаки в «Аэрофлоте» уволен топ-менеджер
Первой жертвой летней кибератаки на «Аэрофлот» стал топ-менеджер компании, сообщает «Коммерсант».
Заместитель генерального директора по IT Антон Мацкевич, руководивший этим направлением с 2022 года, покинул свой пост в середине декабря. Официальная версия компании — уход по собственному желанию. Его обязанности временно перешли к Денису Попову, бывшему главе дочерней IT-компании авиаперевозчика.
Отставка стала ожидаемым последствием резонансного инцидента. В то же время, некоторые эксперты указывают на общемировую тенденцию усложнения атак на авиасектор, где абсолютная защита становится практически невозможной.
Ранее хакеры опубликовали первую партию похищенных данных у «Аэрофлота», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
