Путин поздравил Ким Чен Ына с предстоящим Новым годом
Российский лидер Владимир Путин направил новогоднее поздравление главе КНДР Ким Чен Ыну, в котором поблагодарил северокорейских военных, которые принимали участие в освобождении Курской области, сообщают «Известия».
Президент заявил, что 2025 год имел «особое значение» для отношений двух стран. Он назвал участие солдат КНДР в боевых действиях «героическим» и заявил, что оно «ясно доказало нерушимую дружбу» между Москвой и Пхеньяном.
В поздравлении также отмечается значимость дальнейшего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между странами в различных сферах.
Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
