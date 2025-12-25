Путин поздравил Ким Чен Ына с предстоящим Новым годом

Российский лидер Владимир Путин направил новогоднее поздравление главе КНДР Ким Чен Ыну, в котором поблагодарил северокорейских военных, которые принимали участие в освобождении Курской области, сообщают «Известия».

Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом Северной Кореи

Президент заявил, что 2025 год имел «особое значение» для отношений двух стран. Он назвал участие солдат КНДР в боевых действиях «героическим» и заявил, что оно «ясно доказало нерушимую дружбу» между Москвой и Пхеньяном.

В поздравлении также отмечается значимость дальнейшего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между странами в различных сферах.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Новый ГодКндрКим Чен ЫнРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры