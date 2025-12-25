Путин поздравил Ким Чен Ына с предстоящим Новым годом

Президент заявил, что 2025 год имел «особое значение» для отношений двух стран. Он назвал участие солдат КНДР в боевых действиях «героическим» и заявил, что оно «ясно доказало нерушимую дружбу» между Москвой и Пхеньяном.

В поздравлении также отмечается значимость дальнейшего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между странами в различных сферах.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

