«Тот еще квест!»: Группа «Ария» пообещала выпустить новый альбом в 2025 году
Музыканты хэви-метал-группы «Ария» заявили НСН, что не выпускали новые песни семь лет, так как были сфокусированы на гастрольной деятельности, а теперь наконец нашли время на запись альбома.
Музыканты легендарной хэви-метал-группы «Ария» в интервью НСН рассказали, почему семь лет не выпускали новых песен.
«Ария» представила первый за семь лет сингл с будущего альбома, а следом за ним и клип. Новая работа получила название «Гордиев узел». Авторами сингла выступили Виталий Дубинин, Маргарита Пушкина и Михаил Житняков. Причем Михаил отметился дважды - он стал соавтором как музыки, так и текста. Музыканты заявили, что планируют выпустить новый альбом уже в этом году.
«После выхода предыдущего альбома «Проклятье морей» мы были сфокусированы на гастрольной деятельности. Мы показали масштабную постановку «Гость из Царства Теней» в самых разных городах России. За ним последовал камерный тур «Это Рок», который закончился буквально несколько дней назад. При таком напряженном графике выделить время на студийную работу – тот еще квест. Но мы сделали и это, и вот он – наш новый сингл «Гордиев узел» уже увидел свет! Планируем, что новый альбом увидит свет уже в этом году», - сказали собеседники НСН.
Ранее один из основателей группы «Ария», бас-гитарист Виталий Дубинин в беседе с НСН заявил, что зарубежные концерты музыкантов привлекают не только русскоговорящую аудиторию.
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