«Прищур или деградация?»: Критики поспорили о новом альбоме «Ленинграда»

Новый альбом группы «Ленинград» удручает и является заигрыванием с модой, заявил в интервью НСН музыкальный критик Денис Ступников, однако его коллега Илья Легостаев усмотрел в этом релизе «ироничный прищур» Сергея Шнурова.

Группа «Ленинград» выпустила 31 октября альбом из шести песен под названием «Поролоновая свадьба». Его песни пронизаны электронным звучанием, а в заглавной песне есть и фолк-мотивы. Ступников признался, что разочарован.