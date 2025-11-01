«Прищур или деградация?»: Критики поспорили о новом альбоме «Ленинграда»
Заигрывания Шнурова с форматами тик-тока, фолком и электронной музыкой скучны и предсказуемы, сказал в эфире НСН Денис Ступников, а Илья Легостаев допустил, что новые песни «Ленинграда» многим понравятся.
Новый альбом группы «Ленинград» удручает и является заигрыванием с модой, заявил в интервью НСН музыкальный критик Денис Ступников, однако его коллега Илья Легостаев усмотрел в этом релизе «ироничный прищур» Сергея Шнурова.
Группа «Ленинград» выпустила 31 октября альбом из шести песен под названием «Поролоновая свадьба». Его песни пронизаны электронным звучанием, а в заглавной песне есть и фолк-мотивы. Ступников признался, что разочарован.
«Меня сильно удручило то, что я услышал, потому что Шнур - это человек, который, если не задавал тренды, то достаточно остроумно их обыгрывал и высмеивал в своих песнях. Здесь же мы видим вторичное и третичное пережевывание одного и того же, что уже надоело и скучно. Причем эта тенденция началась не вчера, это примета, как минимум, пяти или шести последних релизов «Ленинграда». Сейчас тренд на фолк, русские песни, Кадышеву. Шнур тоже пытается что-то пытается в этом плане сделать, но это звучит убого и предсказуемо. Видно, что это на потребу дня и поэтому это не выстреливает. Что касается электронной музыки, он приспосабливается под тренды и совершенно четко говорит, что ни альбом, ни песни не должны быть длинными. Он сделал проект с Инстасамкой, увидел, что это залетает молодежи, и сам стал долбить в ту же самую точку, в формат тик-тока. Если это ирония над модными стилями, то очень неостроумная. Люди, которые не видят этой иронии, один-два раза послушают, но не думаю, что эти песни через два-три года закрепляться в сет-листах «Ленинграда», - прогнозирует эксперт.
Вместе с тем Ступников указал на отсылки в этом альбоме к творчеству «Гражданской обороны».
«Шнуров человек неглупый. Например, в песне «Энтропия» есть даже отсылки к Егору Летову. У «Гражданской обороны» есть песня «Энтропия растет», а здесь Шнуров называет приметами энтропии привычку людей слушать дебильные песни. При этом сам он прямым текстом говорит, что его песни тоже дебильные. Конечно, самоирония - это хорошо, но не до такой же степени. Само название альбома «Поролоновая свадьба» наверняка перекликается с песней «Гражданской обороны» «Моя оборона» со словами «пластмассовый мир победил». Пластик где-то может быть полезен, а поролон достаточно бесполезная вещь. Он может быть символом деградации, а проявление этой деградации - альбом «Поролоновая свадьба». Опять же, там есть песня «Сучка» со словами «сучка хочет сумочку». Выражение «сучка с сумочкой» придумала еще в 1990-х годах Наталия Медведева, бывшая супруга Эдуарда Лимонова, замечательная писательница, музыкант, певица, основательница панк-кабаре-проекта «Трибунал Наталии Медведевой». Она критиковала с помощью этого выражения гламурных девиц, хотя слова гламур тогда еще не было. А Шнур действительно в этом пошлом и низком мирке возится и никуда не поднимается выше», - считает он.
Со своей стороны, музыкальный критик Илья Легостаев высказал мнение, что новым альбомом «Ленинграда» Шнуров «подхихикивает» над окружающими.
«В последнее время Сергей Владимирович очень плодовитый автор. Видимо, он хочется убедить всех в том, песни — это легкий процесс, как будто все это рождается очень быстро, на кухне между завтраком и обедом. Я не думаю, что многие из этих песен останутся в памяти, хотя его умение зацепить то, что сейчас у всех на слуху, - это тоже сторона таланта. У него идут большие концерты, нужен свежий материал, так что можно сказать, что «Ленинград» это по-прежнему актуальная музыкальная субстанция. Что касается ухода от музыки ска, Шнуров говорил, что мы никогда толком ска не играли, мы играли «почвенную» музыку», а почвенная музыка для России - это блатняк. Видимо, в этой стихии он и упражняется. Другое дело, что раньше его окружали музыканты, которые очень здорово делали живые аранжировки с дудками и барабанами. А сейчас он хочет убедить, что может обойтись вообще без всех - ему нужна девушка на подпевках и бит буквально из телефона какого-то, и таким образом можно создать хиты. Я не уверен, что получились суперхиты, но это вполне себе звонкие песенки, которые, я думаю, многим понравятся. При этом все, что делает Сергей Владимирович, это в той или иной степени ирония. Его прищур видится абсолютно во всем: и в маркетинговой стратегии, и сведения. Он явно над всеми подхихикивает. Если все это готовы оценить, почему нет?», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о новом альбоме коллектива под названием «Вот так».
