Лидер RADIO TAPOK рассказал о работе над клипом «Брестская крепость»
Созданию клипа «Брестская крепость» помогла съемочная группа военного фильма, заявил НСН Олег Абрамов.
Клип «Брестская крепость» был создан при поддержке представителей киноиндустрии, рассказал лидер группы RADIO TAPOK Олег Абрамов в разговоре с НСН.
Группа RADIO TAPOK выпустила клип на новый сингл «Брестская крепость». В ролик вошли кадры, не вошедшие в фильм «В списках не значился». Абрамов рассказал подробности о работе над клипом.
«Создатели фильма “В списках не значился” предоставили нам исходники, за что им огромное спасибо. У нас вторые съемки проводились на той же локации, где снимался фильм. Была комбинированная съемка, использовалась часть материалов из кинофильма с боями, взрывами, пехотой. Мы использовали нейросети как интересный опыт, чтобы проверить, работает ли это на зрителя, как он на отреагирует. Меня очень пугает повсеместное распространение ИИ, но я считаю, что за этим будущее, поэтому надо учиться этим пользоваться», — указал он.
Абрамов также добавил, каким будет его новый альбом.
«Мой новый альбом выходит 7 ноября. Он будет называться «Блицкриг». Туда войдут большинство песен, которые будут связаны с Великой Отечественной войной. В клипы войдут очень полномасштабные батальные сцены. Все будет очень скоро», — анонсировал он.
Ранее Абрамов рассказал в пресс-центре НСН, как он работает над новым альбомом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидер RADIO TAPOK рассказал о работе над клипом «Брестская крепость»
- «Лермонтов» помог: На какую кассу в прокате претендует авторское кино
- Чем удивите: Поднять продажи Apple смогут цвета iPhone «из другого мира»
- Умер актер из «Никиты» Чеки Карио
- Булыкин: Концерты после футбольных матчей удержат болельщиков на трибунах
- Названы сферы деятельности с самыми низкими зарплатами в России
- От «Метода» до сказки: Какие сериалы смотреть в ноябре
- Машиниста из Подмосковья обвинили в вовлечении несовершеннолетних в зацепинг
- Российским клиентам Revolut стали блокировать счета
- Россиян предостерегли от покупки автомобилей ниже рыночной цены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru