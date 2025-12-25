Песков: Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию в 2025 году

В 2025 году ежегодное обращение президента России Владимира Путина к Федеральному cсобранию не состоится, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Такое решение принял глава государства. Послание будет оглашено позднее — когда президент сочтет это целесообразным, исходя из готовности содержания документа и своего рабочего графика. Точная дата выступления на данный момент не определена, отметил пресс-секретарь.

Конституция РФ обязывает президента обращаться с ежегодными посланиями, однако трактовка этого требования не подразумевает обязательного выступления каждый календарный год.

Ранее Песков пообещал своевременно объявить сроки послания Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Михаил Климентьев//РИА Новости
