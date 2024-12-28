«Я обещал папе!»: Жуков добавил к кино-миллиарду «стадионный» рекорд России
Сергей Жуков смог три года подряд собирать аншлаг в «Лужниках», а сборы фильма «Руки Вверх» шокировали индустрию, вплотную приблизившись к миллиарду рублей.
Легендарная поп-группа Сергея Жукова «Руки Вверх!» под занавес 2024 года побила новый рекорд. Собрав за три года на трех концертах в «Лужниках» 225 тысяч зрителей, музыканты попали в Книгу рекордов России.
Ранее в этом году выстрелил байопик о группе «Руки Вверх!», попавший в десятку самых кассовых фильмов страны и собравший в прокате почти миллиард рублей
СТАДИОНЫ ЖУКОВА: «Я ГОВОРИЛ ПАПЕ»
Уже несколько лет подряд эксперты индустрии называют НСН «Руки Вверх!» в числе самых востребованных групп в России наряду с Леонидом Агутиным, Бастой и рядом других артистов, регулярно собирающих стадионы.
В июле 2024 года группа Сергея Жукова дала концерт на самой большой московской площадке, в «Лужниках», что с учетом аналогичных концертов летом 2022 и 2023 года вылилось в удивительный результат.
«Группа "Руки Вверх!" установила новый рекорд России, собрав рекордное количество зрителей на трех концертах. Результат составил 225 тысяч человек», - сообщили в Книге рекордов России.
Жуков признался, что очень тронут этим успехом, и вспомнил слова, сказанные отцу.
«Иногда жизнь делает такие повороты, что дух захватывает… Вот прям как сейчас! Сегодня тот простой мальчишка из Димитровграда вошел в Книгу рекордов России — это не сон! Группа "Руки Вверх!" установила рекорд по количеству зрителей на трех концертах в Лужниках, собрав 225 000 человек. Приятно, конечно, вы не представляете как! И вот стою я, получаю награду, а в голове всплывают слова, которые говорил папе: "Я обещаю, я соберу стадион!" Кто бы мог подумать, что их будет три…», - написал Жуков в Telegram.
Руководитель VK Fest Зоя Новикова ранее рассказывала НСН, что главными хедлайнерами фестиваля, собравшего этим летом 205 тысяч человек в пяти городах страны, стали Баста, «Звери» и Сергей Жуков, имя которого «до последнего держалось в секрете».
Со своей стороны, заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева сообщила НСН, что концерт «Руки Вверх! в Санкт-Петербурге занял второе место среди самых востребованных концертов лета.
Ну а глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн указал НСН еще на один рекорд, установленный летом 2023 года.
«Что касается прошлогоднего рекорда Сергея Жукова, собравшего 75 тысяч в «Лужниках», он не побит. Его мог бы побить Канье Уэст, если бы приехал», - отметил Финкельштейн.
ПОГОНЯ ЗА МИЛЛИАРДОМ: «ИДЕЯ ФИЛЬМА ВИТАЛА В ВОЗДУХЕ»
Российская киноиднустрия также отметила в 2024 году рекорд - на экраны кинотеатров вышло сразу восемь фильмов, собравших в прокате более миллиарда рублей. При этом на девятом месте оказался фильм «Руки Вверх!», сборы которого на сегодняшний день составили 967 млн рублей, совсем чуть-чуть не дотянув до миллиарда.
Картина режиссера Аскара Узабаева, в которой сыграли и сам Сергей Жуков, и его сын Энджел, вышла на экраны 10 октября. Незадолго до премьеры один из продюсеров фильма Тимур Вайнштейн, рассказывая НСН об ожиданиях, вспомнил и стадионники Жукова.
«Идея фильма о легендарной группе "Руки Вверх!" буквально витала в воздухе — это всеми любимая группа, которая собирает бесконечные аншлаги по всей стране и в Лужниках. Конечно, все понимали, что фильм может стать таким же событием. Сергей Жуков долго вынашивал эту идею, и мы благодарны ему, что он доверил возможность сделать такое кино именно нам. С момента своего появления в 1990-х "Руки Вверх!" остаются самой популярной группой в России. Мы понимаем это по количеству гастролей, по количеству зрителей, которые посещают их концерты. До сих пор Сергей собирает не просто полные залы — он собирает аншлаги на стадионах. В 2024 году он в третий раз подряд собрал аншлаг в Лужниках, то есть практически 250 тысяч человек посетили его концерты в Москве. Это невероятно! Это рекорд, который вряд ли кто-то сможет побить в ближайшей перспективе. Поэтому совершенно очевидно, что мы рассчитываем на внушительные сборы», - отмечал Вайнштейн.
Со своей стороны, исполнитель главной роли в картине, актер Влад Прохоров рассказал НСН о главных советах, которые ему дал Жуков.
«Сергей Жуков активно участвовал во всех этапах съемочного процесса, даже приезжал на съемки в другие города. С каждым днем, проведенным с Сергеем Евгеньевичем, будь то во время гастролей или на съемочной площадке, я все глубже погружался в образ. И вот, шаг за шагом, узнавая Сергея, я все больше вживался в роль, и в итоге, уверенно играл свои сцены. Самый главный совет, который мне дал Сергей Евгеньевич: "Будь живым, не играй". Я был удивлен – он музыкант, а я – артист, выпускник Школы-студии МХАТ, но он был прав. Ключ к успеху в актерской карьере – не играть, а проживать роль. И я следовал этому совету», - признался Прохоров.
При этом киноиндустрию шокировали в хорошем смысле практически миллиардные сборы фильма «Руки Вверх!». Обычно биографические картины не пользуются в России большим успехом. Например, вышедший в этом году фильм «Тур с Иванушками», заработал в прокате всего 113 млн рублей.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН называл «потрясающим успехом» даже 670-миллионные (на тот момент) сборы фильма «Руки Вверх!».
Индустрия ожидала, что картина сможет в декабре «добить» до миллиарда, однако здесь произошел неприятный момент. В начале месяца фильм на время убрали из онлайн-кинотеатров из-за судебной тяжбы артиста с издательством «Джем» из-за прав на песни «Чужие губы», «Крошка моя» и ряд других хитов. Однако 25 декабря Жуков сообщил, что «несправедливость была исправлена» и фильм вновь доступен на всех площадках, отмечает «Радиоточка НСН».
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