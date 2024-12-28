«Я обещал папе!»: Жуков добавил к кино-миллиарду «стадионный» рекорд России

Легендарная поп-группа Сергея Жукова «Руки Вверх!» под занавес 2024 года побила новый рекорд. Собрав за три года на трех концертах в «Лужниках» 225 тысяч зрителей, музыканты попали в Книгу рекордов России.

Ранее в этом году выстрелил байопик о группе «Руки Вверх!», попавший в десятку самых кассовых фильмов страны и собравший в прокате почти миллиард рублей

СТАДИОНЫ ЖУКОВА: «Я ГОВОРИЛ ПАПЕ»

Уже несколько лет подряд эксперты индустрии называют НСН «Руки Вверх!» в числе самых востребованных групп в России наряду с Леонидом Агутиным, Бастой и рядом других артистов, регулярно собирающих стадионы.

В июле 2024 года группа Сергея Жукова дала концерт на самой большой московской площадке, в «Лужниках», что с учетом аналогичных концертов летом 2022 и 2023 года вылилось в удивительный результат.

«Группа "Руки Вверх!" установила новый рекорд России, собрав рекордное количество зрителей на трех концертах. Результат составил 225 тысяч человек», - сообщили в Книге рекордов России.

Жуков признался, что очень тронут этим успехом, и вспомнил слова, сказанные отцу.

«Иногда жизнь делает такие повороты, что дух захватывает… Вот прям как сейчас! Сегодня тот простой мальчишка из Димитровграда вошел в Книгу рекордов России — это не сон! Группа "Руки Вверх!" установила рекорд по количеству зрителей на трех концертах в Лужниках, собрав 225 000 человек. Приятно, конечно, вы не представляете как! И вот стою я, получаю награду, а в голове всплывают слова, которые говорил папе: "Я обещаю, я соберу стадион!" Кто бы мог подумать, что их будет три…», - написал Жуков в Telegram.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова ранее рассказывала НСН, что главными хедлайнерами фестиваля, собравшего этим летом 205 тысяч человек в пяти городах страны, стали Баста, «Звери» и Сергей Жуков, имя которого «до последнего держалось в секрете».

Со своей стороны, заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева сообщила НСН, что концерт «Руки Вверх! в Санкт-Петербурге занял второе место среди самых востребованных концертов лета.

Ну а глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн указал НСН еще на один рекорд, установленный летом 2023 года.

«Что касается прошлогоднего рекорда Сергея Жукова, собравшего 75 тысяч в «Лужниках», он не побит. Его мог бы побить Канье Уэст, если бы приехал», - отметил Финкельштейн.