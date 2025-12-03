В Перми из-за пожара в детском центре эвакуировали 436 человек

Пожар произошел в детско-юношеском центре в Перми, были эвакуированы более 400 человек. Об этом сообщили в управлении МЧС по Пермскому краю.

По данным ведомства в здании на улице Давыдова загорелась электропроводка в электрощитовой в кухне на первом этаже.

«До приезда пожарно-спасательных подразделений главного управления эвакуировано 436 человек, в том числе 410 детей», - сообщили в МЧС.

Пострадавших нет. Предварительная причина инцидента устанавливается.

