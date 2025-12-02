Баста стал самым популярным артистом в России за последние десять лет

Самым знаковым треком стала композиция «I Got Love» в исполнении Miyagi & Эндшпиль при участии Рем Дигги. При этом пиковым по количеству хитов оказался 2024 год: именно тогда появилось рекордное число релизов — 18% треков, вошедших в актуальный топ‑500 по прослушиваниям. Для сравнения: в 2023 году доля громких релизов составила 12%, а в 2019‑м — 11%.

Подводя итоги 2025 года, эксперты назвали артистом года рэпера Андрея Косолапова (MACAN), а его альбом «BRATLAND» получил звание лучшего релиза по числу прослушиваний за период с 1 ноября 2024 года по 30 ноября 2025 года. Титул главной артистки достался Мари Краймбрери. Звание «Фит года» завоевали ICEGERGERT и SKY RAE с треком «Наследство», который покорил чарты и сердца слушателей. Треком года стала песня «HOMAY» фолк‑группы AY YOLA.

Особого внимания удостоился рэпер GUF: он чаще других занимал первую строчку во флагманском плейлисте «В фокусе», где собраны самые востребованные новинки выходных дней, — это принесло артисту победу в категории «Фокус года». Ваня Дмитриенко стал покорителем Чарта «МТС Музыки»: его песни регулярно оказывались в хит‑параде сервиса. Наконец, в проекте «НЭЙМ», который поддерживает начинающих музыкантов, главным героем назвали исполнителя «кто такой ильдар».

Чтобы отметить самых заметных персон уходящего года, в «МТС музыке» придумали оригинальные номинации. В результате Надежда Кадышева удостоилась звания «Камбэк года» — её популярность вновь пошла вверх. Ваня Дмитриенко завоевал титул «Краш года», продемонстрировав уверенное лидерство. А номинацию «Свага года» получили SLAVA MARLOW и Ксения Собчак.

Ранее генеральный директор «Москонцерта», продюсер и сценарист кино и телевидения Илья Бачурин заявил НСН, что в российской музыкальной индустрии появляются новые мощные артисты, а стриминговые площадки создают благоприятный климат для их дальнейшего развития.

