Реальность под санкциями: Чего ждать от второго сезона сериала «Золотое дно»
Для режиссера важно пытаться отображать сегодняшний день в кино, а не заниматься эскапизмом, сказал НСН Илья Ермолов.
Сериалы про полицейских, бандитов и маньяков популярны, поскольку такие проекты позволяют зрителю исследовать темную сторону жизни. Однако успех сериала «Золотое дно» подтверждает, что истории о проблемах человеческих отношений не менее востребованы на экране, заявил специальному корреспонденту НСН режиссер проекта Илья Ермолов.
Первый сезон проекта о семействе Градовых, которые борются за миллиарды наследства, вышел в 2024 году. Во втором сезоне клан столкнется с новыми вызовами и мощными противниками извне. Светская премьера продолжения состоялась в Москве накануне. Ермолов допустил, что феномен популярности этой истории в том, что она затрагивает природу темных проявлений человеческой натуры.
«Самые популярные проекты в нашей стране сегодня – о бандитах и маньяках. Они интересны не только зрителям, но и критикам. Людям нравится погружаться в темное. У каждого человека есть своя темная сторона, через сериалы зритель изучает ее. В этом смысле "Золотое дно" - уникальный проект. Здесь тоже много темных проявлений, но это история не про полицейских, бандитов, маньяков. Она про людей и отношения между ними. Когда в этих отношениях есть глубина, какой-то человеческий камертон, за этим интересно наблюдать. Наша история не про богатство, а про людей. Не важно, делишь ты с отцом старую ржавую "Пятерку" или Bentley. Суть человеческих отношений внутри от этого не меняется. Проблемы с братьями и сестрами, родителями, близкими людьми у всех одинаковые, потому эта история так интересна зрителю. Также всем, безусловно, хочется подглядеть за богатыми людьми», - заявил он.
К своим ролям во втором сезоне вернулись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов Юрий Насонов и не только. К актерскому составу также присоединились Даниил Страхов, Сергей Горошко, Игорь Верник и другие. Как отметил собеседник НСН, в продолжении истории героям придется столкнуться с таким вызовом современности, как санкции. При этом наибольшая трансформация ждет одного из новых персонажей.
«Невозможно все время заниматься эскапизмом и находиться где-то в прошлом, будущем или вымышленной реальности. Нужно пытаться отображать сегодняшний день. Думаю, во втором сезоне нам удалось это сделать, потому что мы говорим на те сложные вещи, которые волнуют нас сегодня. Это не только санкции, а в целом атмосфера непростого времени, в котором мы находимся, но стараемся держать лицо и спину ровно. Жесткие испытания ждут всех героев. Во-первых, на них повлияют санкции. Среди новых персонажей в плане трансформации я могу выделить линию Верещагина в исполнении Даниила Страхова», - рассказал Ермолов.
По его словам, зритель проявил повышенное внимание к первому сезону «Золотого дна», и потому особенно волнительно представлять продолжение.
«Премьера второго сезона – это сложно и довольно волнительно. У людей есть ожидания. Нельзя ударить в грязь лицом. Я старался изо всех сил, надеюсь, зритель это увидит и оценит. Мы местами, возможно, повысим планку. Зрительского внимания после выхода первого сезона было так много, что это вдохновляло нас и позволяло идти дальше в эту историю, стараться не обмануть доверие аудитории», - подчеркнул режиссер.
Премьера второго сезона сериала «Золотое дно» состоится на Иви и START 4 декабря. В этот день для просмотра будет доступно две серии. В дальнейшем эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам.
Ранее основатель ООО «ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов заметил, что среди российского зрителя нарастает потребность в кино, которое бы отражало глубинный код культуры страны. При этом важно не только показывать алгоритмы добра, но и описывать зло, напоминает «Радиоточка НСН».
