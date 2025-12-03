Первый сезон проекта о семействе Градовых, которые борются за миллиарды наследства, вышел в 2024 году. Во втором сезоне клан столкнется с новыми вызовами и мощными противниками извне. Светская премьера продолжения состоялась в Москве накануне. Ермолов допустил, что феномен популярности этой истории в том, что она затрагивает природу темных проявлений человеческой натуры.

«Самые популярные проекты в нашей стране сегодня – о бандитах и маньяках. Они интересны не только зрителям, но и критикам. Людям нравится погружаться в темное. У каждого человека есть своя темная сторона, через сериалы зритель изучает ее. В этом смысле "Золотое дно" - уникальный проект. Здесь тоже много темных проявлений, но это история не про полицейских, бандитов, маньяков. Она про людей и отношения между ними. Когда в этих отношениях есть глубина, какой-то человеческий камертон, за этим интересно наблюдать. Наша история не про богатство, а про людей. Не важно, делишь ты с отцом старую ржавую "Пятерку" или Bentley. Суть человеческих отношений внутри от этого не меняется. Проблемы с братьями и сестрами, родителями, близкими людьми у всех одинаковые, потому эта история так интересна зрителю. Также всем, безусловно, хочется подглядеть за богатыми людьми», - заявил он.