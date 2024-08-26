«От Урганта до Лагутенко»: Лидер группы «СЛОТ» о Family Rock Fest в Казахстане

Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в интервью НСН рассказал о первом выступлении коллектива в новом составе и общении с другими участниками Family Rock Fest в Казахстане.

В минувшие выходные в Казахстане прошел фестиваль Family Rock Fest с участием ряда групп, которые давно не выступали в России. В их числе были, в частности, «Мумий Тролль», «Сплин», Louna и Anacondaz, а вел мероприятие шоумен Иван Ургант. Ну а для «СЛОТа» это было первое большое выступление с новой вокалисткой Дарьей Равдиной.