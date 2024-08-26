«От Урганта до Лагутенко»: Лидер группы «СЛОТ» о Family Rock Fest в Казахстане
Первое выступление с новой вокалисткой позволило группе «вынырнуть из омута», с Ургантом вспомнили его шоу, а встречи с коллегами стали «дополнительным кайфом», сказал в эфире НСН Игорь Лобанов.
Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в интервью НСН рассказал о первом выступлении коллектива в новом составе и общении с другими участниками Family Rock Fest в Казахстане.
В минувшие выходные в Казахстане прошел фестиваль Family Rock Fest с участием ряда групп, которые давно не выступали в России. В их числе были, в частности, «Мумий Тролль», «Сплин», Louna и Anacondaz, а вел мероприятие шоумен Иван Ургант. Ну а для «СЛОТа» это было первое большое выступление с новой вокалисткой Дарьей Равдиной.
«Фестиваль – это прекрасная возможность пообщаться с коллегами. С некоторыми ты видишься только там, в данном случае – с большинством. Это дополнительный кайф. Пообщались, поговорили, у кого что и как. "Мумий Тролль" мы не видели, они были в первый день. Да я и лично не знаком с Лагутенко. Возможно, мы бы на него не были "допущены". А вот с Иваном Ургантом поздоровались, вспомнили, как ходили к нему на "Вечерний Ургант". Сейчас не все часто выступают, - все очень скучали и ждали этого фестиваля. Я пообщался с теми, кто пришел на саундчек, это был местный народ. Как и на весь фестиваль, на все группы пришла русскоязычная публика», - сказал Лобанов.
По его словам, публика эмоционально встретила обновленный «СЛОТ» с Равдиной.
«Все было очень хорошо, для нас это было, как "вынырнули из омута", потому что, по сути, мы не играли с начала года. Было пару концертиков, а тут сразу огромный фестиваль. Это было очень эмоционально, встретили нас супер, самое главное сейчас, что получаем поддержку от народа в таком составе после "запроса на продолжение". Мы поставили первым Казахстан, потому что перед этим должны были сделать студийную работу – сингл и клип, который мы дропнули, чтобы первое впечатление от вокалистки было именно студийное, а не с концерта. Надо было рубануть, что мы и сделали». – пояснил «Кэш».
Основатель «СЛОТа» также рассказал о дальнейших планах группы, пообещав пару новых синглов, тур, а потом и новый альбом.
«Мы вернулись и уже работаем, в наших планах работа над материалом для тура. Хотим не ограничиваться синглами, а сделать альбом, потому что нудно "отбить эпоху". Тур начнется раньше, чем будет готов альбом. Сейчас хотим сделать сингл, потом еще один, но в целом идем к альбому, это будет десятый "СЛОТ" в новом составе», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, директор группы «Сплин» Александр Морозов, отвечая на вопрос НСН об эмоциях музыкантов от выступления в Казахстане, практически повторил свои прошлогодние слова после этого фестиваля, отметив, что «группа не дает комментарии». Представители группы «Мумий Тролль» не ответили на запрос НСН.
В начале апреля 2024 года Дария «Нуки» Ставрович объявила об уходе из группы «СЛОТ». 26 июля на пресс-конференции в НСН музыканты представили новую вокалистку, которой стала Дарья Равдина, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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