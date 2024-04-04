Вокалистка «Слота» Нуки заявила об уходе из группы
Вокалистка группы «Слот» Дария «Нуки» Ставрович объявила об уходе из коллектива. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.
«Все когда-нибудь заканчивается, и сегодня закончился мой путь в группе "Слот". Это было приключение длиной в 18 лет... Говорю спасибо всему этому. Этому опыту, времени, парням, с которыми мы творили и через многое прошли вместе. И главное — слушателям», — написала Ставрович.
Солистка «Слота» отметила, что сделала все возможное для сохранения коллектива в его прежнем виде, но «все меняется».
«Группу... теперь ждут свои собственные приключения. Машу им лапкой и желаю удачи», — добавила артистка.
Ставрович присоединилась к группе «Слот» в 2006 году, с 2012-го вокалистка также работала над сольным проектом «Нуки».
Ранее «Слот» отменили концерты, планировавшиеся в марте-июне, в семи российских городах.
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