«Прошлись по хейтерам»: «СЛОТ» представили новый трек и клип на него

Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов рассказал НСН, что в новом треке группы они «прошлись по хейтерам».

Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов, а также новая солистка коллектива Дарья Равдина в пресс-центре НСН представили новую песню «С.М.Г.О.», а также клип на нее.

«Зовут везде!»: Вокалист «СЛОТ» о жизни коллектива без Нуки
«Трек и клип - это зафиксированный момент, в котором мы оказались, наше заявление о том, кто мы есть, что мы будем делать. Мы немного сразу прошлись по хейтерам. К сожалению, сказать «спасибо» нашей публике, которая нас поддержала, в песне сложно, потому что подумают не пойми чего», - сказал собеседник НСН.

В начале апреля Дария Ставрович объявила об уходе из группы и распустила свой проект «Нуки». Лобанов тогда рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточке НСН», что они ищут новую вокалистку, подчеркнув, что бросать фанатов группы – это «предательство».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:КлипПесняМузыкантыСлот

Горячие новости

Все новости

партнеры