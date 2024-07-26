«Прошлись по хейтерам»: «СЛОТ» представили новый трек и клип на него
Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов рассказал НСН, что в новом треке группы они «прошлись по хейтерам».
Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов, а также новая солистка коллектива Дарья Равдина в пресс-центре НСН представили новую песню «С.М.Г.О.», а также клип на нее.
«Трек и клип - это зафиксированный момент, в котором мы оказались, наше заявление о том, кто мы есть, что мы будем делать. Мы немного сразу прошлись по хейтерам. К сожалению, сказать «спасибо» нашей публике, которая нас поддержала, в песне сложно, потому что подумают не пойми чего», - сказал собеседник НСН.
В начале апреля Дария Ставрович объявила об уходе из группы и распустила свой проект «Нуки». Лобанов тогда рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточке НСН», что они ищут новую вокалистку, подчеркнув, что бросать фанатов группы – это «предательство».
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