Сергей Шнуров в новом клипе прошелся по российской экономике
Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили новый клип под названием «Наша экономика».
Шнур, в частности, поет о том, что в России не производится ничего кроме фильмов о том, как все хорошо. Кроме того, для описания ситуация в российской экономики приводится сравнение с гномом.
Клип снят в формате выпуска новостей, в котором вокалистка группы выступает в качестве телеведущей, а Шнуров – как корреспондент.
После начала спецоперации на Украине группа «Ленинград» штампует клипы один за другим. В начале марта вышел клип на песню «Прощай, элита». Позже поклонники Шнурова с восторгом встретили клипы «Входа нет!», «Ау олигархата…», «Мелочи», «Геополитическая» и «Иноагент».
Самым популярным из них является клип «Прощай, элита», собравший на сегодняшний день 10 млн просмотров на YouTube.
11 мая Шнуров в интервью писательнице Татьяне Толстой заявил, что не собирается уезжать из России. При этом он назвал «несколько ущербной» позицию тех, кто эмигрировал.
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