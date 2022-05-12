Сергей Шнуров в новом клипе прошелся по российской экономике

Клип снят в формате выпуска новостей, в котором вокалистка группы выступает в качестве телеведущей, а Шнуров – как корреспондент.

После начала спецоперации на Украине группа «Ленинград» штампует клипы один за другим. В начале марта вышел клип на песню «Прощай, элита». Позже поклонники Шнурова с восторгом встретили клипы «Входа нет!», «Ау олигархата…», «Мелочи», «Геополитическая» и «Иноагент».

Самым популярным из них является клип «Прощай, элита», собравший на сегодняшний день 10 млн просмотров на YouTube.

11 мая Шнуров в интервью писательнице Татьяне Толстой заявил, что не собирается уезжать из России. При этом он назвал «несколько ущербной» позицию тех, кто эмигрировал.

