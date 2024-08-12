«Rutube, VK, Дзен – не альтернатива»: Российские блогеры не готовы покидать YouTube

Возможная блокировка YouTube в России ограничит работу более тысячи авторов контента и лишит их возможности представить точку зрения россиян на платформе, сказал в интервью НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

YouTube на прошлой неделе полностью перестал открываться по всей России. По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Германа Клименко, власти приняли такое решение, чтобы оценить настроения в обществе относительно блокировки. Корнейчук подчеркнул, что не поддерживает подобные ограничения.

«Я не одобряю позицию YouTube по блокировке российских авторов, это серьезный удар по свободе слова. Но не считаю, что блокировка – адекватный ответ, ведь YouTube заблокировал около 200 наших каналов. Блокировка с нашей стороны означает, что мы сами заблокируем оставшиеся тысячи каналов», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, он в течение многих лет параллельно развивает и площадку на Rutube, однако размещение контента там не дает столь внушительных результатов.

«Мы присутствуем на российских площадках более 10 лет, у нас поддерживается канал на Rutube. За первые 10 лет мы набрали там семь тысяч подписчиков, сейчас активно пытаемся перетащить туда аудиторию, делаем ранний запуск некоторых видео. Это позволило набрать еще около пяти-шести тысяч подписчиков, что не сопоставимо с цифрой в 800 тысяч подписчиков на нашем YouTube-канале. У YouTube хорошо работают рекомендательные алгоритмы, ты, как зритель, получаешь контент, который тебе интересен», - пояснил Корнейчук.

Как добавил эксперт, в России сегодня нет альтернативы YouTube, которая была бы столь же удобной для блогеров.

«Rutube, «ВКонтакте», Дзен – не альтернатива. «ВКонтакте» все хорошо с аудиторией, они могли бы стать альтернативой YouTube, но не двигаются в этом направлении. «Платформа» - интересный сервис, но там пока нет аудитории и много технических проблем. Пока у нас нет достойной замены, все будут дальше продолжать работать на YouTube. А зрители просто будут чаще пользоваться средствами обхода блокировки, снова учиться обходить закон, начнут пользоваться VPN. Потом подумают, что в чем-то еще не согласны с государством и еще нарушат правила, например, магнит повесят на счетчик в квартире. Дальше спираль будет раскручиваться. Вот, на что толкают людей», - заключил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech.

Ранее сообщалось, что компания Google сообщила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России. Российские криэйторы получат последние выплаты в конце августа, напоминает «Радиоточка НСН».

