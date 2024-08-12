Google окончательно лишил блогеров из РФ заработка от рекламы на YouTube

Компания Google сообщила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России.

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В официальном обращении к российским пользователям компания известила об отключении учетных записей и прекращении возможностей монетизации через платформу Google AdSense.

Уточняется, что последние выплаты российские криэйторы смогут получить в конце августа.

Ранее Google уже ограничивал показ рекламы на территории России, однако монетизация просмотров зарубежных пользователей сохранялась. Это позволяла блогерам получать деньги за показ рекламы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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