Google окончательно лишил блогеров из РФ заработка от рекламы на YouTube
Компания Google сообщила о полном прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России.
В официальном обращении к российским пользователям компания известила об отключении учетных записей и прекращении возможностей монетизации через платформу Google AdSense.
Уточняется, что последние выплаты российские криэйторы смогут получить в конце августа.
Ранее Google уже ограничивал показ рекламы на территории России, однако монетизация просмотров зарубежных пользователей сохранялась. Это позволяла блогерам получать деньги за показ рекламы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru