В Госдуме предложили отключить монетизацию для иноагентов на российских стримингах
16 августа 202413:57
Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил отключить монетизацию для иноагентов на российских стриминговых сервисах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, вопрос могут рассмотреть уже в осеннюю сессию.
«Речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения против них цензуры, а именно об отключении монетизации на российских стриминговых площадках. В этом случае ни слушатели, ни правообладатели — не пострадают. Если произведение не признано экстремистским и не внесено в реестры запрещенных— оно может транслироваться/скачиваться и дальше. Вот только роялти за него исполнитель-иноагент получать уже не будет», - отметил Хинштейн.
Ранее бывший актер московского театра «Современник» Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) был оштрафован Черемушкинским судом Москвы на 48 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru