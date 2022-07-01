«Море драйва и суперхиты!»: Найк Борзов пообещал сюрпризы на фестивале «Наши в городе»
Музыкант в эфире НСН пообещал кузбасским поклонникам привезти в Новокузнецк все лучшее и прекрасное, включая «Лошадку».
Найк Борзов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что с отличным настроением едет на фестиваль «Наши в Городе» в Новокузнецк, где его поклонников будут ждать и хиты, и сюрпризы.
Масштабный фестиваль «Наши в Городе» пройдет в Новокузнецке 2 июля. Восьмичасовое шоу состоится в День города, на сцене выступят звезды российской рок-сцены: Гарик Сукачев, Найк Борзов, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы», группы «Анимация», Lascala, проект «Горшенев», Animal Джаz и СЛОТ.
«В Новокузнецк еду с прекрасным настроением, заряжен. Для кузбасских поклонников - все самое лучшее и прекрасное. Конечно же, будут и сюрпризы, которые мы потом будем долго хранить в наших сердцах. Исполню так называемую фестивальную программу, все суперхиты от "Лошадки" до "Последней песни", и что-то неожиданное сыграем наверняка. Я думаю, это будет очень яркий и запоминающийся сет», - сказал Найк Борзов.
Он выразил уверенность, что фестиваль станет морем позитива и драйва для фанатов рок-н-ролла.
«Я был в Новокузнецке, по-моему, в 2017 году во время тура "45 лет в космосе". Уверен, что в Новокузнецке фестиваля такого масштаба как "Наши в Городе" еще не никогда было. Столько рок-н-ролла, столько отличных групп, море драйва и удовольствия. Я думаю, будет круто», - подчеркнул музыкант
Найк Борзов рассказал, какой бывает атмосфера фестиваля «Наши в Городе», пожелав ему и дальше расширять географию.
«Я прекрасно отношусь к тому, что Новокузнецк принял эстафету у Питера и Москвы. Это отличный фестиваль, это всегда массово, ярко, очень много хорошо звучащей классной музыки. На этих фестивалях всегда море позитива и драйва. Желаю фестивалю "Наши в Городе" огромной географии, множество городов, чтобы он был везде, куда еще не дотянулась рука рок-н-ролла», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Фестиваль такого уровня в Новокузнецке проходит впервые. Мероприятие проводится при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, которая в этом году празднует 30-летие.
Ранее лидер группы Lascala Аня Грин поделилась с «Радиоточкой НСН» ожиданиями о своем первом выступлении на фестивале «Наши в Городе».
Она также поддержала расширение географии фестиваля, предположив, что он когда-нибудь приедет в Хабаровск.
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