«Море драйва и суперхиты!»: Найк Борзов пообещал сюрпризы на фестивале «Наши в городе»

Найк Борзов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что с отличным настроением едет на фестиваль «Наши в Городе» в Новокузнецк, где его поклонников будут ждать и хиты, и сюрпризы.

Масштабный фестиваль «Наши в Городе» пройдет в Новокузнецке 2 июля. Восьмичасовое шоу состоится в День города, на сцене выступят звезды российской рок-сцены: Гарик Сукачев, Найк Борзов, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы», группы «Анимация», Lascala, проект «Горшенев», Animal Джаz и СЛОТ.