В России переходят на справедливую годовую модель расчета налогов с выигрышей у букмекеров, чтобы повысить привлекательность легального рынка, который приносит значительные суммы в бюджет, рассказал НСН депутат Госдумы Артем Кирьянов.

Власти предложили пересчитать налоги с выигрышей у букмекеров с 2023 года. Согласно поправкам, налоговая база будет формироваться по всей сумме выигрышей, полученных в течение налогового периода (то есть календарного года) за вычетом суммы ставок. Таким образом, проигранные ставки тоже будут вычитаться. Поэтому, если прибыль игрока за год меньше, чем сумма проигрышей, налоговой обязанности не возникнет, пишет РБК. Кирьянов объяснил, почему было принято такое решение.