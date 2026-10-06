Справедливая игра: Зачем пересчитали налоги с выигрышей у букмекеров
Артем Кирьянов заявил НСН, что сегодня главная задача – борьба с нелегальным рынком ставок.
В России переходят на справедливую годовую модель расчета налогов с выигрышей у букмекеров, чтобы повысить привлекательность легального рынка, который приносит значительные суммы в бюджет, рассказал НСН депутат Госдумы Артем Кирьянов.
Власти предложили пересчитать налоги с выигрышей у букмекеров с 2023 года. Согласно поправкам, налоговая база будет формироваться по всей сумме выигрышей, полученных в течение налогового периода (то есть календарного года) за вычетом суммы ставок. Таким образом, проигранные ставки тоже будут вычитаться. Поэтому, если прибыль игрока за год меньше, чем сумма проигрышей, налоговой обязанности не возникнет, пишет РБК. Кирьянов объяснил, почему было принято такое решение.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы бюджет страны пополнялся доходами, которые могут быть отнесены не к жизненно важным отраслям. Конечно, мы всегда работаем над законодательством в этой сфере. Отрасль, которая достаточно близка к азартным играм, всегда приносила доходы в бюджет. Но это не значит, что мы должны поставить отрасль в такое положение, что у нее иссякнет экономический смысл. Поэтому точно будет баланс. Налоговики здесь все просчитали, прежде чем вносить инициативу. Видимо, мы не ждем, что будет много требований вернуть излишне уплаченный НДФЛ. Мы боремся за то, чтобы у нас была чистота отношений. Сегодня главная угроза – это нелегальная игра в интернете, нелегальные ставки и серверы, вывод средств из РФ. Поэтому эта история требует большого внимания», - рассказал он.
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