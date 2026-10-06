ЦБ: Число открытых в цифровом рубле счетов превысило 220 тысяч

По ее словам, прогнозы регулятора по открытию счетов в цифровом рубле до конца года были «очень аккуратны».

«Мы думали, что примерно 60 тысяч счетов будет… За первый месяц у нас больше 220 тысяч счетов», - указала Кахруманова.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что граждане открыли 200 тысяч кошельков для цифровых рублей.

