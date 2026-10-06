Гражданин Азербайджана погиб при атаке дронов на грузовое судно в Черном море
Беспилотники атаковали грузовое судно «Роял Мамедов» в Черном море, погиб капитан корабля - гражданин Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел республики.
Инцидент произошел 5 октября у берегов Румынии.
«В результате атаки погиб гражданин Азербайджана, капитан судна Рустам Гасанов, 1974 года рождения. Еще один гражданин республики, Мухаммед Сулейманзаде, 2002 года рождения, числится пропавшим без вести», - указали во внешнеполитическом ведомстве.
По данным МИД Азербайджана, остальных находившихся на борту граждан страны спасли. Три человека были госпитализированы.
Ранее в Азовском море украинские морские дроны атаковали танкер и сухогрузы, в результате погибли пять граждан Азербайджана, напоминает «Радиоточка НСН».
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