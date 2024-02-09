«Сумасшедшее время»: Композитор Влади обвинил общественников в гонениях на артистов

Ранее журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с НСН заявил, что россияне недовольны Орбакайте, потому что та живет за границей, но зарабатывает деньги в России. По его словам, директор артистки не верит в ее концертное будущее в нашей стране.

«С Кристиной Орбакайте мы знакомы больше 10 лет, мы поддерживали прекрасные отношения, надеюсь, так и будет в будущем. Пока ни к Орбакайте, ни к Анне Лорак нет официальных претензий и ограничений, это все общественные организации делают, которые преследуют какие-то свои цели. У государства, как я понимаю, к вышеупомянутым артистам претензий нет, они не запрещены, их деятельности никто не препятствует. Просто какие-то общественные организации пытаются найти серую кошку в темной комнате», - сказал собеседник НСН.