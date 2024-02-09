«Сумасшедшее время»: Композитор Влади обвинил общественников в гонениях на артистов

Композитор Олег Влади заступился за участников «голой вечеринки» и выразил надежду на продолжение приятных отношения с Кристиной Орбакайте.

Музыкант и композитор Олег Влади, который пишет музыку для российских звезд первой величины, рассказал НСН о своих отношениях с певицами Кристиной Орбакайте и Анной Лорак.

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Ранее журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с НСН заявил, что россияне недовольны Орбакайте, потому что та живет за границей, но зарабатывает деньги в России. По его словам, директор артистки не верит в ее концертное будущее в нашей стране.

«С Кристиной Орбакайте мы знакомы больше 10 лет, мы поддерживали прекрасные отношения, надеюсь, так и будет в будущем. Пока ни к Орбакайте, ни к Анне Лорак нет официальных претензий и ограничений, это все общественные организации делают, которые преследуют какие-то свои цели. У государства, как я понимаю, к вышеупомянутым артистам претензий нет, они не запрещены, их деятельности никто не препятствует. Просто какие-то общественные организации пытаются найти серую кошку в темной комнате», - сказал собеседник НСН.

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Он с иронией отметил, что артистам нужен искусственный интеллект, который поможет рассчитать все их ходы и последствия всех действий.

«Гонения на артистов после «голой вечеринки» - часть нашего сумасшедшего времени, в котором мы все находимся, но времена не выбирают, в них живут и умирают. Сейчас не понимаешь, на какую воду дуть, чтобы на ней не обжечься, нужно просчитывать все свои ходы, выходы в свет и на какие-то мероприятия. В таком случае артистам нужно подключать какие-то нейросети, чтобы они просчитывали все возможные варианты и последствия всех-всех действий, чтобы не оказаться в таком положении. Все это очень грустно», - заключил музыкант.

Ранее Влади заявил «Радиоточке НСН», что представители украинской певицы Светланы Лободы подделали его подпись в договоре и перестали выходить на связь.

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