«Сумасшедшее время»: Композитор Влади обвинил общественников в гонениях на артистов
Композитор Олег Влади заступился за участников «голой вечеринки» и выразил надежду на продолжение приятных отношения с Кристиной Орбакайте.
Музыкант и композитор Олег Влади, который пишет музыку для российских звезд первой величины, рассказал НСН о своих отношениях с певицами Кристиной Орбакайте и Анной Лорак.
Ранее журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с НСН заявил, что россияне недовольны Орбакайте, потому что та живет за границей, но зарабатывает деньги в России. По его словам, директор артистки не верит в ее концертное будущее в нашей стране.
«С Кристиной Орбакайте мы знакомы больше 10 лет, мы поддерживали прекрасные отношения, надеюсь, так и будет в будущем. Пока ни к Орбакайте, ни к Анне Лорак нет официальных претензий и ограничений, это все общественные организации делают, которые преследуют какие-то свои цели. У государства, как я понимаю, к вышеупомянутым артистам претензий нет, они не запрещены, их деятельности никто не препятствует. Просто какие-то общественные организации пытаются найти серую кошку в темной комнате», - сказал собеседник НСН.
Он с иронией отметил, что артистам нужен искусственный интеллект, который поможет рассчитать все их ходы и последствия всех действий.
«Гонения на артистов после «голой вечеринки» - часть нашего сумасшедшего времени, в котором мы все находимся, но времена не выбирают, в них живут и умирают. Сейчас не понимаешь, на какую воду дуть, чтобы на ней не обжечься, нужно просчитывать все свои ходы, выходы в свет и на какие-то мероприятия. В таком случае артистам нужно подключать какие-то нейросети, чтобы они просчитывали все возможные варианты и последствия всех-всех действий, чтобы не оказаться в таком положении. Все это очень грустно», - заключил музыкант.
Ранее Влади заявил «Радиоточке НСН», что представители украинской певицы Светланы Лободы подделали его подпись в договоре и перестали выходить на связь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст внес в реестр иноагентов компанию «Елкин картон»
- Постпред РФ: Торговый оборот России со странами СНГ в 2023 году вырос на 6,9%
- Волочкова заявила, что Джим Керри признавался ей в любви
- «Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счетом 5:0
- Республика Малави отменила визы для российских туристов
- More.tv оштрафовали на 500 тыс рублей из-за сцен с ЛГБТ-тематикой
- ЦБ: темпы роста депозитов в Московском регионе выросли в 19 раз
- Ученые нашли у чернобыльских волков геном, позволяющий не умереть от рака
- Боярского выписали из больницы после плановой госпитализации
- Захарова заявила, что Россия представит в КНР свою культурную программу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru