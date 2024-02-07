Директор «Ночных снайперов» обвинила мэра Владивостока в нарушении закона
Директор «Ночных снайперов» Александра Рерих в эфире НСН заявила, что власти Владивостока не связывались с группой по поводу отмены концерта в городе.
Концертный директор рок-группы «Ночные снайперы» Александра Рерих в беседе с НСН назвала призывы мэра Владивостока Константина Шестакова отменить концерт коллектива в городе «незаконными и противоречащими здравому смыслу».
Ранее Шестаков обратился к организаторам выступлений с просьбой отменить концерты певицы Кристины Орбакайте и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в городе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Власти объяснили свою просьбу жалобой представителей движения «Культурный фронт России».
«Эту информацию я прочитала в СМИ. От властей Владивостока никаких попыток отмены нашего концерта не было, что неудивительно, ибо это незаконно. Оставить пять тысяч жителей Владивостока без концерта в угоду запросу группы людей, основанному исключительно на лжи и фантазиях - это противоречит не только закону, но и здравому смыслу», - сказала собеседница НСН.
В январе мэрия Владивостока уже пыталась отменить концерт Арбениной, но неудачно: тогда перепутали организаторов и отправили уведомление не по тому адресу, напоминает издание «Подъем». Тогда же в ответ на обращение общественников власти города отвечали, что Арбенина «официально не является иноагентом или релокантом», деятельность её группы не запрещена, а «творческий репертуар соответствует цензуре».
Буквально 24 января муниципальный центр управления администрации (МЦУ) Владивостока утверждал, что концерт «согласован с Минюстом РФ» и состоится, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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