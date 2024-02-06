«Отрекся даже директор»: Стали известны подробности «отмены» Орбакайте в России
Журналист Владимир Полупанов заявил НСН, что директор Обракайте не видит ее концертного будущего в России, а жалобы общества на артистов - это нормально.
Журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с НСН заявил, что россияне недовольны певицей Кристиной Орбакайте, потому что та живет за границей, но зарабатывает деньги в России. По его словам, директор артистки не верит в ее концертное будущее в России.
Ранее стало известно, что концерты Орбакайте начали отменять в разных городах России. Так, выступления артистки были отменены в Красноярске, Иркутске и Братске. Год назад же общественники требовали проверить ее на предмет финансирования ВСУ.
«Я разговаривал с Александром Качаном, который был директором Кристины Орбакайте. Тот сказал, что Кристина в России не работает, шансов гастролировать по России у нее нет. Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше и меньше шансов работать в России. Возможны частные мероприятия, закрытые вечеринки, такое я допускаю. По большому счету, она не признана иноагентом, работать ей не запрещается, но по отношению к таким людям у нашего народа выработалось стойкое ощущение, что эти люди хоть и не предатели, но живут там, а зарабатывают здесь. Русский народ несет им деньги, покупая билеты на их концерты. Люди не хотят, чтобы так было. Артистка уехала за границу несколько лет назад, у нее супруг американец, она жила на две страны, у них там есть недвижимость, но после начала СВО она перебралась туда на постоянное место жительство, приезжала сюда редко. Она в декабре приезжала на «Песню года», но это не для заработка, это некое промо для артиста, чтобы напомнить всем о его существовании, не более того», - сказал собеседник НСН.
По его словам, требования общественников запретить какого-либо артиста - нормальная практика во всем мире.
«Запрет чего-либо государством – нормальная практика во всех странах мира. Когда людям не нравятся правила дорожного движения в каком-то месте, они же жалуются на это, а государство уже принимает меры. Так же и с артистами, это нормально. Общественники должны обращать на подобное внимание», - отметил журналист.
Ранее мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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