Бывший продюсер «Тату» Дзюник назвал травлей отмену концертов Орбакайте

Он отметил, что от отмены концертов страдают творческий коллектив исполнительницы и рядовые зрители. Происходящее продюсер назвал травлей.

По его словам, нельзя винить певицу за то, что она является дочерью Аллы Пугачевой. Дзюник напомнил, что Орбакайте никогда не высказывать против спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что запланированный на март тур Орбакайте по городам Сибири отменен. Выступления певицы в Красноярске, Новосибирске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ не состоятся, передает «Радиоточка НСН».

