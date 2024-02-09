«К черту закон?» Адвокат композитора Влади добивается «уголовки» для Лободы

Юрист и представитель Олега Влади Валерия Рытвина заявила НСН, что Лободе может грозить до двух лет лишения свободы.

«Вообще, по 159 статье УК РФ предусмотрена ответственность до двух лет лишения свободы. Но, очевидно, что при отсутствии Лободы в России никто ее не привлечет к реальной ответственности. Но это моему доверителю и не нужно. Наша цель - справедливость. Особенно возмутительно, что творческий труд пророссийского автора-композитора идет на финансирование вражеской армии, ведь Лобода поет эту песню на концертах, доходы от которых идут на нужды ВСУ. Мы планируем добиться возбуждения уголовного дела. Гражданский суд здесь пока не предполагается, в районных судах мы ведем дела против Лободы по другим поводам. Если по этому договору певица извлекала прибыль за исполнение этой композиции, то с нее можно будет взыскать какие-то денежные средства», - заключила правовед.

В октябре 2023 года Лобода уже проиграла суд Влади. Композитору ранее не понравилось, что певица исполнила его песню на концерте в 2020 году и не упомянула автора. Он направил иск к артистке и онлайн-кинотеатру, на котором было размещено выступление, напоминает «Радиоточка НСН».

