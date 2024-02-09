«К черту закон?» Адвокат композитора Влади добивается «уголовки» для Лободы
Автор хита украинской певицы Лободы «А может к черту любовь» Олег Влади раскрыл НСН подробности конфликта с артисткой из-за авторских прав.
Музыкант и композитор Олег Влади, который пишет музыку для российских звезд первой величины, рассказал НСН, что представители украинской певицы Светланы Лободы подделали его подпись в договоре и перестали выходить на связь.
«В какой-то момент в деловой переписке с юристом Sony Music обнаружился непонятный договор на украинском языке, среди пунктов которого было полное отчуждение в пользу Лободы всех прав на песню «К черту любовь». Более того, на каждой странице договора стояла подпись Светланы и якобы моя подпись, по которой было видно, что она фальсифицирована. Мы провели экспертизу и получили заключение почерковеда, которое и подтверждало факт подделки моей подписи. Мы попытались выяснить этот момент с представителями Светланы, никаких ответов мы не получили, после чего мы решили передать это дело в полицию. На связь представители артистки не выходят, хотя бывают в Сети, это видно. Заявление в полиции приняли, мы приложили все необходимые документы, скриншоты переписок, все договоры, результаты экспертизы подписи. До этой ситуации я никогда не сталкивался с какими-то проблемами с артистами, все было максимально прозрачно», - рассказал собеседник НСН.
Юрист и представитель Олега Влади Валерия Рытвина заявила НСН, что Лободе может грозить до двух лет лишения свободы.
«Вообще, по 159 статье УК РФ предусмотрена ответственность до двух лет лишения свободы. Но, очевидно, что при отсутствии Лободы в России никто ее не привлечет к реальной ответственности. Но это моему доверителю и не нужно. Наша цель - справедливость. Особенно возмутительно, что творческий труд пророссийского автора-композитора идет на финансирование вражеской армии, ведь Лобода поет эту песню на концертах, доходы от которых идут на нужды ВСУ. Мы планируем добиться возбуждения уголовного дела. Гражданский суд здесь пока не предполагается, в районных судах мы ведем дела против Лободы по другим поводам. Если по этому договору певица извлекала прибыль за исполнение этой композиции, то с нее можно будет взыскать какие-то денежные средства», - заключила правовед.
В октябре 2023 года Лобода уже проиграла суд Влади. Композитору ранее не понравилось, что певица исполнила его песню на концерте в 2020 году и не упомянула автора. Он направил иск к артистке и онлайн-кинотеатру, на котором было размещено выступление, напоминает «Радиоточка НСН».
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